محافظ الجيزة: ضبط 2032 قضية تموينية متنوعة الشهر الماضي

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن أجهزة المحافظة تمكنت بالاشتراك مع مباحث ومديرية التموين، من ضبط 2032 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات 195 طنًا تقريبا، وذلك في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكلف راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، لشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 49 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي 186 طنًا، عبارة عن مخللات وسماد زراعي ومنظفات متنوعة ومكرونة وأرز ودقيق وسكر ولحوم مفرومة وهياكل دواجن وجبن وكاتشب ومايونيز ومنتجات البان وسمن وزيوت ومكسبات طعم ومكونات الحلويات وباتية وغيرها، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتضمّن التقرير ضبط 614 قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية، تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص وذلك باجمال مضبوطات 8 أطنان، إضافة إلى ضبط 337 قضية في مجال المواد البترولية، لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع أسطونات البوتاجاز بأكثر من السعر الرسمي، وتجميع والاستيلاء على مواد بترولية مدعمة من قبل الدولة و100 أسطوانة بوتاجاز تجارية.

وفي مجال المذبوحات خارج المجازر الحكومية، ضُبطت قضية بإجمالي 150 كجم إلى جانب ضبط 1015 قضية في مجال المحال العامة، و16 قضية في مجال البدال التمويني بإجمالى 44 بطاقة تموينية.