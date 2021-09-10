محافظ الجيزة : ضبط 18 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحالّ التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجارى بتراخيص قانونية من الجهات المختصة ولضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال راشد إن تلك الإجراءات تأتي بهدف ضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخَذة من قِبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات التموينية التى نفّذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تمكنت من ضبط 18 طن دقيق بلدي مدعم بمخزن في ناحية أبو غالب بمنشأة القناطر قبل بيعها بالسوق السوداء، بالمخالفة للقانون.

حيث كشف تقريرٌ تلقّاه محافظ الجيزة من طلعت حسن، مدير مديرية التموين، عن ضبط مخزن يضم 360 جوالًا زنة 50 كجم بغرض بيعها بالسوق السوداء، وقد تم التحفظ عليها من قِبل الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما كشف التقرير عن تحرير 2875 محضرًا، خلال الشهر الماضي، خلال الحملات التى نفّذتها مديرية التموين،

ففى مجال المخابز تم تحرير 665 محضر نقص وزن، و398 محضر عدم مطابقة مواصفات، و186 محضر مراجعة أرصدة، و4 محاضر بيع بأزيد من الثمن،

وفى مجال محطات الوقود تم تحرير 13 محضرًا، وتحرير 10 محاضر فى مجال البوتاجاز، و104 محاضر فى مجال البدالين، و650 محضرًا فى مجال الأسواق والمحالّ.

كما كشف التقرير عن ضبط مخبز تابع لإدارة تموين كرداسة لقيامه بتجميع البطاقات التموينية بالمخالفة للقرارات الوزارية، حيث تم ضبط ومصادرة 29 بطاقة تموينية والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة بشأنهم مع إيقاف تشغيل المخبز المذكور وتحرير 16 محضرًا لنقص فى الأوزان والمواصفات والأرصدة لمخابز أخرى خلال الحملات التموينية التى تم شنُّها خلال الأسبوع الماضى.