محافظ الجيزة: ضبط 119 طن لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

قال اللواء راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة كثفت من جهودها، بالتعاون مع مختلف الأجهزة، سعيًا لضمان سلامة الأغذية المتداولة بالأسواق، وإيصال السلع المدعمة لمستحقّيها، والتأكد من سريان مبادرات خفض الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تلقّى راشد تقرير إدارة مباحث التموين حول مجهودات رصد الأسواق وضبط المخالفات ومواجهة كل أشكال الغش والاحتكار.

وتمكنت جهود مباحث التموين من ضبط 119 طن لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو بغرض الاحتكار و128332 لتر بنزين بإجمالى 2429 قضية، خلال شهر أكتوبر، وتحرير 2212 محضر مخالفة لأصحابها.

شملت القضايا تحرير 1619 قضية فى مجال المحلات العامة، والتى تضمنت (إدارة منشأة دون ترخيص، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر الرسمى).

وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المطاحن والمخابز، والتي أسفرت عن ضبط 769 قضية شملت (تجميع والاستيلاء على دقيق بلدى مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وخبزًا ناقص الوزن، وخبزًا غير مطابق للمواصفات، وإدارة مخبز دون ترخيص).

يضاف إلى ما سبق 32 قضية بمجال الغش التجارى والتدليس تضمنت (حديد تسليح، وأسمنت، وجبس، وأسمدة، ومساحيق غسيل، ومعسل، وبقوليات، وعطارة، وخضروات مجمدة، ومشروبات معلبة، وشاى، وقهوة، وأرز، وسمنة، وعدس، ومكرونة، وسكر، وبيض، وزيت، ودقيق فاخر، ومنتجات ألبان، ومعلبات) غير مطابقة للمواصفات أو غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية أو بغرض التجميع.

وبمجال البدال التموينى، تم تحرير قضية لتجميع والاستيلاء على زيت تموينى مدعم، وقضية أخرى بمجال الأسمدة الزراعية للاستيلاء على أسمدة مدعمة من قِبل الدولة.

بالإضافة إلى 6 قضايا بمجال المواد البترولية لتجميع والاستيلاء على بنزين (80، 92) وسولار مدعم، وقضية لتداول لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.