محافظ الجيزة: صرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين في حريق الكنيسة (صور)

انتقل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لموقع الحريق الذي نشب صباح اليوم بكنيسة أبوسفين بإمبابة لمعاينته والوقوف علي ملابسات الحريق ومتابعة أعمال نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وبحسب بيان المحافظة، أكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة بكامل أجهزتها في حالة استنفار للتعامل مع تداعيات الموقف مؤكدا تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والاطمئنان عليهم حتي تمام شفائهم.

وحرص محافظ الجيزة على تفقد حالة المصابين بمستشفي العجوزة للوقوف على حالتهم مشدداً على تلقي المصابين لسبل الرعاية اللازمه لهم على أكمل وجه، مؤكداً علي تقديم الدعم الكامل لأسر المتوفين والمصابين.

وكلف محافظ الجيزة مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانه عاجلة بقيمة ٥٠ ألف جنيه لأسر المتوفين و١٠ آلاف جنيه لأسر المصابين.

وأعرب محافظ الجيزة عن بالغ حزنه لأسر وأهالي المتوفين في مصابهم الأليم، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته.