محافظ الجيزة: ساحات انتظار ومواقف سرفيس أسفل محور الفريق كمال عامر بالعمرانية

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة والعجوزة والدقي، لمتابعة حالة النظافة والإشغالات، ونسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بعددا من القطاعات.

وتفقد راشد أعمال التنسيق الجارية للساحات الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر بشارع ترعه الزمر بحي العمرانية، حيث تم إنشاء ساحات لانتظار السيارات ومواقف للسرفيس ووحدات تجارية تشمل مطاعم ومحال خدمية في اطار خطه المحافظة لتحقيق الاستغلال الأمثل للساحات الواقعه اسفل المحور.

وكلف المحافظ بإتخاذ الإجراءات اللازمه بالتنسيق مع إدارة المرور لضمان عدم سير السيارات بالاتجاه المعاكس او أستخدم الساحات كدورانات، مما قد تتسبب في إعاقه للحركة المرورية خاصه بتقاطع شارع الثلاثيني مع شارع ترعه الزمر.

أحمد راشد يوجه بتكليف شركة لصيانة الساحات والغرف الخدمية

وشدد على المستفيدين من الوحدات التجارية بضرورة الحفاظ على النظافه بمحيط وحداتهم وعدم إلقاء المخلفات او السماح بالتعدي على أعمال التطوير والأسوار والممشى، موجها بتكليف شركة لصيانة الساحات والغرف الخدمية.

وتفقد نسب تنفيذ أعمال تطوير متفرعات شوارع مراد والنيل، موجها رئيس حي جنوب بتطوير شارع ويصا واصف والاهتمام بتقليم الأشجار لتعكس المظهر الجمالي.

وخلال تفقد شارع النيل، كلف محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة مع الأجهزة المعنية بمترو الأنفاق، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بميدان الكيت كات لاستكمال الشكل الحضاري للقطاع بالكامل.

وعاين نسب أعمال التطوير والرصف الجارية بشارع مراد، حيث تم استكمال الاعمال حتى ميدان الجيزة في اطار تنفيذ المحافظة خطه رفع كفاءة محاور الحركة المرورية.

واطلع محافظ الجيزة على أعمال التطوير الجارية بشارع البحر الأعظم، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف حتي نفق كوبري عباس، وجاري استكمال الرصف بدءا من نزلة الطريق الدائري بالمنيب وحتي القرية الفرعونية.

وتفقد الحاله العامة للنظافة والإشغالات وانتظام أعمال التطوير الجارية بشوارع مراد والنيل وشارل دي جول.

كما كلف المحافظ رئيس هيئة النظافة باستمرار جهود التجريد للطرق ومتابعه اداء شركات النظافة العاملة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام وكلا من أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، واللواء أحمد عبد الفتاح واللواء ياسر سامي وطه عبد الصادق وسمير عويضة رؤساء أحياء الدقي والعجوزة وجنوب والعمرانية.