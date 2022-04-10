محافظ الجيزة : رفع 64 ألف طن مخلفات خلال الأسبوع الأول من رمضان

أكد اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة ، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء المحافظة، وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن، لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعددا من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها، إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة.

وأضاف أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمنظومة النظافة، مشيرا إلى أنه قد تم رفع أكثر من 64 ألف طن من المخلفات والقمامة المتواجدة بالشوارع خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

ووجه راشد رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى، بتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة على مدار اليوم سواء قبل او بعد الافطار لضمان عدم تأثر حاله النظافة.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة الاهتمام بالشوارع الفرعية ورفع كفاءة النظافة بها إلى جانب الاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين فيما يتعلق بمشاكل المخلفات والقمامة وغيرها من المشكلات التي قد تواجه المواطنين والعمل علي حلها.

وشملت مجهودات محافظة الجيزة في قطاع النظافة رفع 1500 طن من المخلفات والرتش من المنطقة الواقعه اسفل الطريق الدائري بغطاطي بحي الهرم.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل بتجميل الجزيرة الوسطي بشارع التحرير ودعمها بالزراعات والمسطحات الخضراء، لتظهر بالشكل الحضاري اللائق بالتزامن مع أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالشارع.