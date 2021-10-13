محافظ الجيزة: رفع 200 طن مخلفات بمنطقة حدائق الأهرام

إزالة مخالفات تحويل الوحدات من الغرض السكني إلى الغرض التجاري بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص الصادرة

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن المحافظة وجهت حملات موسعة لرفع المخلفات والرتش بعدد من القطاعات بمنطقة حدائق الأهرام.

وكلف راشد هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم بالدفع بحملات موسعة لرفع أي تراكمات أو مخلفات من قطع الأراضي الفضاء محل شكوى المواطنين، بالإضافة إلى شن حملات مماثلة بكافة قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.

وأسفرت الحملات عن رفع 200 طن مخلفات بشارع الجيش بقطاع هضبة الأهرام، وذلك من خلال 10 سيارات نقل في إطار مجهودات المحافظة لتمهيد الطريق وتحسين مستوي النظافة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تمت من خلال معدات وفرق الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحى الهرم، لافتا إلى أنه يتم يوميًا رصد حالة النظافة بهضبة الأهرام وتوجيه حملات لرفع أي مخلفات بالمناطق التى بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.

وناشد أصحاب قطع الأراضي الفضاء بهضبة الأهرام بضرورة إنشاء أسوار لأراضيهم لعدم استخدامها كمأوى لإلقاء المخلفات والتراكمات.

واستكمالا للحملات الموسعة التي شنتها محافظة الجيزة تم إزالة مخالفات تحويل الوحدات من الغرض السكني الى الغرض التجاري بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص الصادرة، وذلك بقطع 155 ز و 337 ط بقطاع هضبة الأهرام وجار استكمال الحملات لإزالة كافة المخالفات.