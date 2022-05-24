محافظ الجيزة: رفع 1700 حالة إشغال للمحال والباعة الجائلين بالطالبية والوراق والعياط

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بشن حملات مكبرة على مدار اليوم لرفع الإشغالات للمحال والمنشات التجارية والمقاهي والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع متابعه التزام المحلات العامة بمواعيد الغلق المحددة.

وتابع محافظ الجيزة مجهودات حي بولاق الدكرور في تنفيذ حملة إشغالات ليلية بشوارع فيصل والعشرين والاربعين، حيث اسفرت عن ضبط 360 شيشه ومصادرة 400 كرسي لمقاهي متعدية علي الطريق، ورفع 22 استاند معروضات لباعه جائلين متعدين علي الطريق العام، بالإضافة الى غلق وتشميع 4 محلات ملابس وكوافير وبلاي استيشن غير ملتزمة بمواعيد الغلق.

كما تابع راشد مجهودات حي جنوب الجيزة في شن حملات مكبرة لمتابعة التزام المحال بمواعيد الغلق واستيفاءها التراخيص اللازمه لمزاولة النشاط، وأسفرت عن غلق وتشميع 3 محال بمنطقة مساكن المنيب، علاوة على إزالة بعض التندات والتعديات والبروز للمنشآت التجارية ورفع 100 حاله اشغال لمحلات ومنشآت تجارية.

واطلع المحافظ علي نتائج الحملة التي شنها حي شمال الجيزة بقطاع امبابة، حيث تم فيها مصادرة 250 حالة اشغال للمحال والمقاهي ورفع 21 حاله إشغال خلال حملات بشوارع العروبة، وترعة بشتيل والطريق الدائري وبني محمد بحي الوراق، فضلا عن قيام حي الطالبية برفع 120 حالة اشغال بشوارع العروبه والسوق وعثمان محرم والعمدة.

وفي حى العجوزة تم رفع 192 حالة إشغال متنوعة بمنطقة العجوزة والمهندسين وارض اللواء، بجانب ازالة الحواجز الحديدية التى تعوق الحركة المرورية وتتلف الاسفلت وكلبشة سيارات تابعه لمعارض بمناطق العجوزة والصحفيين للتعدي على ارصفه المشاة والطريق العام.

وشملت مجهودات رفع الإشغالات بمركز العياط مصادرة 50 حاله اشغال للمقاهي والكافيهات، وغلق 3 محال مخالفة بمركز منشأة القناطر، و50 حاله اشغال بقرية البرميل بمركز أطفيح، ورفع 70 حاله اشغال من شوارع البربخ والنيل السعيد والمزلقان بمركز ومدينة البدرشين.

ويضاف إلى ما سبق غلق وتشميع قاعات افراح تيوليب وسندريلا ومصادرة 200 حاله اشغال منها، وذلك لمزاوله النشاط بدون ترخيص وتلقي شكاوي المواطنين بشأنها بمركز ومدينة أبو النمرس.