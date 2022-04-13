استثمار

محافظ الجيزة : رصف وتطوير 6 محاور مرورية بالهرم وجنوب والبدرشين

ضرورة التأكد من تنفيذ الأعمال على أكمل وجه قبل تسلمها
محمود محسن 6:18 م, الأربعاء, 13 أبريل 22 6:18 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية المُدرجة بالعام المالي الحالي، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد؛ لما لها من أهمية للمواطنين، حيث واصلت محافظة الجيزة مجهودات رفع كفاءة الطرق والمحاور للتسهيل على المواطنين في إطار تنفيذ خطة شاملة لتطوير محاور الحركة المرورية.

اقرأ أيضا  «عمران» يستعرض تقريرا لرئيس الوزراء حول جهود الرقابة المالية فى تطوير البنية التشريعية

في هذ السياق، تابع راشد خطط العمل الجارية لتنفيذ عدد من مشروعات الرصف والتطوير ضمن خطة مديرية الطرق، والتي شملت تنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية بشارع البحر الأعظم في حي جنوب الجيزة،

بالإضافة إلى استكمال أعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع مراد، والبدء في ترميم نفق بهي الدين بركات تمهيدًا لأعمال الدهانات والتطوير.

اقرأ أيضا  محافظ الجيزة يتفقد أعمال تغطية ترعة المريوطية بين شارعي الهرم وفيصل

كما اطلع المحافظ على نسب تنفيذ اعمال الطبقة السطحية بشارع اللبيني ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.

وتابع أعمال رصف عدد من المحاور بمركز ومدينة البدرشين والتي ضمّت تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع عمرو بن العاص،

بالإضافة إلى رصف الطبقة السطحية بطريق سقارة السياحي، والمُدرج ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

اقرأ أيضا  محافظة الجيزة تضبط 8 أطنان دقيق بلدي مدعم داخل منخل مخالف بمنشأة القناطر

وتابع مجهودات حي الهرم في تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بطريق المريوطية نطاق فيصل، وجارٍ استكمال أعمال التنسيق العام للطريق.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة التأكد من تنفيذ الأعمال بكل المشروعات الجارية على أكمل وجه قبل تسلمها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمود محسن

ملف الكاتب محمود محسن

اقرأ أيضاً

وزيرة التعاون الدولي تشارك فى حفل سحور الجمعية المصرية لشباب الأعمال

سمر السيد 3:31 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

وزيرة التخطيط : «وثيقة ملكية الدولة» تتيح المجال للمزيد من مشاركة القطاع الخاص

عصام عميرة 1:26 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

منها «جسور».. نقل 4 شركات تجارية من «القابضة للنقل» إلى «القابضة للسياحة»

عصام عميرة 1:18 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

«الصحة»: وفاة 10 ركاب وإصابة 14 في حادث أتوبيس أسوان

إسلام عزام 1:06 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

«عمران» يستعرض تقريرا لرئيس الوزراء حول جهود الرقابة المالية فى تطوير البنية التشريعية

صفية حمدي 1:01 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

«إيجيس» الفرنسية تدرس المشاركة بتنفيذ «الضبعة النووية»

سمر السيد 10:47 ص, الأربعاء, 13 أبريل 22