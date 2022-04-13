كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية المُدرجة بالعام المالي الحالي، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد؛ لما لها من أهمية للمواطنين، حيث واصلت محافظة الجيزة مجهودات رفع كفاءة الطرق والمحاور للتسهيل على المواطنين في إطار تنفيذ خطة شاملة لتطوير محاور الحركة المرورية.

في هذ السياق، تابع راشد خطط العمل الجارية لتنفيذ عدد من مشروعات الرصف والتطوير ضمن خطة مديرية الطرق، والتي شملت تنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية بشارع البحر الأعظم في حي جنوب الجيزة،

بالإضافة إلى استكمال أعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع مراد، والبدء في ترميم نفق بهي الدين بركات تمهيدًا لأعمال الدهانات والتطوير.

كما اطلع المحافظ على نسب تنفيذ اعمال الطبقة السطحية بشارع اللبيني ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.

وتابع أعمال رصف عدد من المحاور بمركز ومدينة البدرشين والتي ضمّت تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع عمرو بن العاص،

بالإضافة إلى رصف الطبقة السطحية بطريق سقارة السياحي، والمُدرج ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

وتابع مجهودات حي الهرم في تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بطريق المريوطية نطاق فيصل، وجارٍ استكمال أعمال التنسيق العام للطريق.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة التأكد من تنفيذ الأعمال بكل المشروعات الجارية على أكمل وجه قبل تسلمها.