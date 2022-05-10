محافظ الجيزة : رصف وتطوير عدة محاور بأماكن متفرقة لتيسير الحركة المرورية

أكد اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة ، على الاهتمام الذي توليه الدولة برفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، وإنشاء شبكة من الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أنه جارٍ رصف وتطوير العديد من المحاور المرورية بنطاق المحافظة لربط محاور الحركة وإحداث سيولة مرورية.

جاءت تصريحات المحافظ خلال متابعة أعمال تطوير شارع شارل دي جول بدءًا من منطقة مجلس الدولة وحتى فندق سميراميس، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير وفقًا للجدول الزمني المحدد لها، وذلك ضمن خطة المحافظة بتطوير محاور الحركة المرورية.

ووجه راشد مديرية الطرق باستكمال أعمال الرصف للطريق وتوحيد أرصفة المشاه والأنترلوك على الجانبين، ورفع كفاءة الأسوار، لكي تتكامل أعمال التطوير بالشارع مع التنسيق مع شركات المرافق لتغطية أي كابلات وسرعة إنهاء أي أعمال متبقية.

وشدد على الشركة المنفذة بضرورة تنفيذ الأعمال طبقا للمعايير والمواصفات القياسية، مؤكداً على المتابعة الدورية للأعمال الجارية وتكرار زيارة مواقع العمل خلال أسبوع، لمعاينة نسب التقدم والوقوف على تلافي كافة الملاحظات ورفع مخلفات العمل الموجودة بالشارع.

ووجه محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة ورئيس حي الدقي بتطهير جميع بالوعات المطر بالشارع، مع التنبيه على عمال النظافة بمراعاة عدم تجميع مخلفات القمامة أعلى أغطية البالوعات، مشددًا على ضرورة إغلاق أبواب أعمدة الإنارة بإحكام لتحقيق عوامل السلامة والأمان.

أحمد راشد يجازي مسئولي غرفة التحكم والرصد الميداني بكاميرات المراقبة في شارع شارل دي جول

وخلال الجولة قرر محافظ الجيزة مجازاة مسئولي غرفة التحكم والرصد الميداني بكاميرات المراقبة بشارع شارل دي جول لتقاعسهم عن العمل المكلفين به.

وشملت جولة المحافظ أعمال تطوير وتوسعة محور المنصورية بدءا من منطقة كفر غطاطي باتجاه أبو رواش نطاق مركز كرداسة، وذلك استكمالا لمنظومة رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، والذي يعد أحد المحاور الحيوية الهامة والرابطه بين عددا من قطاعات المحافظة، موجها بسرعة إزالة كافة التعديات الموجودة على الطريق ورفع مخلفات الرتش.

وكلف راشد مدير مديرية الطرق بسرعة البدء في أعمال تطوير مدخل كفر غطاطي لربطه بطريق المنصورية، لإستغلاله كمحور مروري مع إعداد الدراسات الهندسية اللازمة لإجراء بعض التعديلات المرورية بالتنسيق مع مكتب استشاري الطرق والجهات المعنية، بما يضمن تيسير الحركة المرورية بالمنطقة بالتزامن مع أعمال تنفيذ محطة مترو المتحف الكبير.

كما وجه بضرورة استغلال أسفل الطريق الدائري في انشاء موقف حضاري لخدمة سكان المنطقة. وأشار إلى أن أعمال التطوير التي يشهدها القطاع بالكامل ستساهم في تحقيق الرؤية الجمالية للمنطقة والتي تعد نقلة حضارية غير مسبوقة.

يذكر أن محافظة الجيزة تنفذ أعمال رصف وتطوير لطرق النيل السياحي والبحر الأعظم والتحرير ومراد وعثمان محرم والطريق التبادلي والمنصورية واللبيني.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة والمهندس محمود فوزي والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء أحياء الدقي وجنوب الجيزة والهرم ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس جهاز السرفيس.