محافظ الجيزة : رصف وتطوير شارع النيل بطول 6 كم بالتعاون مع وزارة النقل

قال أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة بدأت أعمال تطوير شارع النيل بطول 6 كم بداية من ميدان الجيزة وحتي ميدان الكيت كات بالتعاون مع وزارة الطرق والنقل.

وأشار إلى أن شارع النيل يعد من الشوارع الرئيسية ذات الطابع السياحي والتي تدهورت حالته من طبقة رصف وجزيره وسطي ورصيف مشاه ومسطحات خضراء لكونه لم يدرج ضمن خطط التطوير منذ فترة زمنية طويلة، خاصة أنه محور مروري هام ويشهد حركة مرورية عالية لقيامه بالربط بين الأحياء بمدينة الجيزة.

وأوضح محافظ الجيزة أن أعمال التطوير تهدف إلي توحيد النسق العام للشارع والحفاظ علي الطابع السياحي لتحقيق وعودة المظهر الجمالي والحضاري له مرة أخري.

ولفت إلى ان الاعمال تشمل قطاعين وهما القطاع السياحي بطول 2.5 كم بداية من نفق الجلاء وحتي ميدان الكيت كات والقطاع السكني بطول 3.4 كم بداية من ميدان الجيزة وحتي نفق الجلاء ومن المقرر الإنتهاء من الاعمال خلال 3 شهور.

الشارع سيصل إلى 4 حارات في كل اتجاه

وأضاف راشد أن الشارع سيصل الي 4 حارات في كل إتجاه مع توفير أماكن انتظار للسيارات وإضافة مسطحات خضراء ومقاعد لجلوس المتنزهين ومسار سياحي مؤهل للمشاه بجانب تنفيذ أعمال الرصف وتركيب بلاط إنترلوك بمسارات المشاه وتدعيم الجزيرة الوسطي وجانبي الطريق بالاشجار والنخيل وبعض المسطحات الخضراء والخدمات وتركيب أعمدة إناره ديكوريه لتعطي للشارع لمسة حضارية والتي يمكن أن تستغل في وضع اللافتات الإعلانية للشركات لتحقيق عائد مادي يستغل في اعمال الصيانه للشارع.

ويضاف إلى ما سبق تطوير سور الكورنيش بنسق موحد بداية من نفق الجلاء وحتي ميدان الكيت كات ويشمل توحيد شكل الأسوار والبوابات الحديدية للنوادي والمطاعم المطلة علي كورنيش النيل وتدعيم حوائط الأسوار بالرخام والجرانيت والإضاءة الديكورية، وذلك لإعطاء مظهر حضاري وطابع موحد لتحسين الرؤية والصورة البصرية بالشارع.

كما سيتم استغلال المساحات المهملة والغير مستغلة أسفل كوبري 6 أكتوبر في إنشاء منطقة خدمات للمواطنين وتخصيص أماكن إنتظار وإنشاء مقاعد وإستراحات ومحطات للإتوبيس.

وأكد محافظ الجيزة علي الشركة المنفذة بالبدء في الأعمال وتنفيذها بأعلي المعايير والمواصفات مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد.

كما كلف المحافظ الشركة المنفذة بتنفيذ 200 م تطوير شامل علي أرض الواقع كنموذج مبدئى حوالي للتأكد من تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والرؤية الموضوعة، مشيراً إلى أنه سيتم إستلام الأعمال من خلال لجنة فنية متخصصة من كلية الهندسة.

وأكد راشد بأن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في تطوير كافة المحاور المرورية الرئيسة والهامة المؤدية الي المناطق الأثرية والمزارات السياحية وذلك بالتوازي مع تطوير الشوارع الجانبية والداخلية والمناطق الشعبية والغير مخططة.

جاءت تصريحات المحافظ خلال اللقاء الذي عقده بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء أحياء جنوب والدقي والعجوزة وشمال الجيزة ومدير مديرية الطرق والنقل ومدير مديرية الإسكان ومسئولي وزارة النقل والشركة المنفذة.