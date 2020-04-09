محافظ الجيزة: دفع فرق الطب البيطري لتطهير شوارع ومنازل قرية المعتمدية (صور)

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن المحافظة تواصل مجهودات التطهير والتعقيم لشوارع قرية المعتمدية بمدينة كرداسة في إطار الإجراءات الوقائية للحفاظ علي سلامة المواطنين ومكافحة تفشي فيروس كورونا، حيث دفعت المحافظة بفرق الطب البيطري للتطهير والتعقيم لشوارع ومنازل ومحلات القرية.

وأكد راشد المتابعة الدورية لقرية المعتمدية بمدينة كرداسة للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لفيروس كورونا، حفاظا على سلامة أهالي القرية وتلبية احتياجاتهم والأطمئنان على تقديم جميع الخدمات.

وأشار راشد إلى أنه تم تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية الأهالي، لافتا إلى أن جميع المخابز بالقرية تعمل بصفة منتظمة وتم تدعيم القرية بسيارتين تحمل أنابيب البوتاجاز ومواد تموينية وتوفير جميع الحصص التموينية.

وأضاف أن تم توفير ماكينتين صرف آلي متحرك لبنكي الأهلي ومصر لتقديم الخدمات المصرفية.

وأوضح محافظ الجيزة أن تم فتح مكتب بريد القرية منذ الصباح لتقديم جميع الخدمات البريدية لأهالي القرية مع الحرص علي الحد من أي تجمعات للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة انتظام العمل بالوحدة الصحية للقرية طوال الـ24 ساعة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للأهالي وتوفير جميع أدوية الرعاية الأساسية داخل الوحدة الصحية.

ولفت إلى انه بالتعاون مع الجمعيات الأهلية تم دعم العديد من منازل القرية بشنط المواد الغذائية والوجبات لتسهيل المعيشة.

يذكر أن محافظ الجيزة كلف إبراهيم الشهاوي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد بالتواجد الدوري بقرية المعتمدية للوقوف علي جميع الخدمات المقدمة للمواطنين والإجراءات الوقائية.