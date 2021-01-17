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محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بـ45 مليون جنيه

معدات جديدة وإصلاح المتهالكة
محمود محسن 4:44 م, الأحد, 17 يناير 21 4:44 م, الأحد, 17 يناير 21

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أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن دعم منظومة النظافة بـ45 مليون جنية لتوفير احتياجاتها من معدات جديدة لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وعدد من المناطق التى بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها، إلى جانب تنفيذ عمرات جسيمة لمعدات متوقفة عن العمل للاستفادة منها وتشغيلها مجددًا.

جاءت تصريحات المحافظ خلال معاينة المعدات الجديدة التى تم دعم منظومة النظافة بها، والبالغة تكلفتها 18.5 مليون جنيه، وذلك للوقوف على خطط نشرها بالمناطق وخطوط سير العمل لها بما يحقق الاستفادة القصوى منها.

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وكلف محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة شفيق جلال، بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمعدات المعطلة، حتى يمكن الدفع بها فى المناطق التى تحتاج إلى تدعيم لمعدات النظافة بها استمراراً لجهود محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

وأوضح المحافظ أنه تم رصد 26 مليون جنيه لإصلاح وتنفيذ العمرات لحوالى 40 معدة نظافة متنوعة الأحجام والاستخدامات خلال العام المالى الحالى، نظراً لحاجة المحافظة لتدعيم منظومة النظافة بتلك المعدات فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، موجهًا بضرورة الاستفاده القصوى من كل الإمكانيات المتاحة والحفاظ على المال العام والحرص على صيانة المعدات بصفة دورية لكى لا تتهالك.

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وأكد المحافظ لعمال الورش بتحفيزهم مادياً حال الجد والاجتهاد فى العمل وتكثيف مجهوداتهم لإصلاح المعدات المتوقفة ورفع كفاءة المعدات التى تعمل حالياً.

ومن جانبه، أشار رئيس هيئة النظافة إلى أن السيارات الجديدة شملت سيارة ديلوفو كنس آلى بتكلفة 7 ملايين جنيه وعدد 2 مكنسة كنس آلى بتكلفة 1.5 مليون جنيه ولودر 4 أمتار بتكلفة 3.6 مليون جنيه وكلارك بتكلفة 2.5 مليون جنية وعدد 2 سيارة نظافة حمولة 10 أطنان بتكلفة 3 ملايين جنيه، وماكينات للحام ومستلزمات ورش التصليح بتكلفة 700 الف.

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بقلم محمود محسن

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