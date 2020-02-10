محافظ الجيزة: دعم مشروعات النقل الجماعي والذكي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة

للمحافظات والحكومات دور مهم فى توافق المشروعات مع الإستراتيجيات والخطط الوطنية، بحسب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال فعاليات اليوم الثانى للدورة العاشرة للمؤتمر الحضري العالمي بأبو ظبي UN Habitat أهمية دور الحكومات المحلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوسع الحضري المستدام.

مؤكداً الدور المهم للحكومات المحلية في إدارة عملية التوسع الحضري والتصميم والتخطيط والتمويل والتعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأشار راشد إلى أن للمحافظات والحكومات دوراً مهمًا فى توافق المشروعات مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية.

وأكد محافظ الجيزة التخطيط نحو مدن متصلة ومتكاملة من خلال دعم مشروعات النقل الجماعى المستدام والذكى مثل مشروع النقل بالحافلات السريعة (brt) القائم بين المحافظة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي يربط بين مدينة 6 أكتوبر ومناطق العمران بالقاهرة الكبرى خاصة مع محطات مترو الأنفاق وهيئة النقل العام بطول 42 كم محافظة الجيزة.

وخلال فعاليات المؤتمر الحضرى التقى محافظ الجيزة سفير مصر بدولة الأمارات شريف محمد فؤاد البديوي بصحبة الوفد المصرى المشارك بالمؤتمر الذى شمل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

ويعتبر مشاركة محافظة الجيزة مع العديد من المحافظات والوزارات والبلديات فى المنتدى الحضري العالمي فرصة فريدة للنقاش حول التنمية الحضرية المستدامة وتحديد أولويات العمل والالتزام بتنفيذ جداول أعمال التنمية العالمية.

وسيكون هناك 16 اجتماع طاولة مستديرة و10 ورش عمل لأصحاب التخصص من القادة وأصحاب القرار الرئيسيين والمهنيين وقادة الفكر والوزراء ورؤساء البلديات والنساء والشباب والعديد من الدوائر لتحديد الأولويات والإلتزامات تجاه التنمية الحضرية المستدامة.

وسيقام على هامش المنتدى معرض إكسبو الحضري الذى سيقدم حلولًا مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجه المدن والمجتمعات، التي تضم أكثر من 180 شركة عارضة وحوالي 70 دولة.