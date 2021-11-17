محافظ الجيزة : دخول مدرسة سميرة موسى للتعليم الأساسي الخدمة بحدائق أكتوبر

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، دخول مدرسة سميرة موسى للتعليم الأساسي الخدمة، بالإسكان البديل لمنطقة سن العجوز بحدائق أكتوبر، والتحاق الطلاب بها للعام الدراسي الحالي. يأتي ذلك في ضوء حرص الدولة على توفير سكن بديل حضاري لمواطني المناطق غير الآمنة، إلى جانب توفير كل الخدمات التعليمية والصحية، بما يكفل لهم تحسين سبل المعيشة، وانطلاقا من توجيهات محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بالإسكان البديل لسن العجوز بحدائق أكتوبر لخدمه الأسر بالمساكن الجديدة.

وأشار راشد إلى أنه تم تشغيل أول فصلين بالمدرسة لطلاب مرحلة التعليم الأساسي، وجار استكمال فتح الفصول بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وفقًا لأعداد الطلاب المحولين إليها، مع توفير كل الكوادر التعليمية اللازمة لضمان انتظام عمل المدرسة، وتوفير الخدمة التعليمية علي أكمل وجه لقاطني الإسكان البديل بحدائق أكتوبر، حيث تم اقامة المدرسه على اعلى مستوي من التجهيزات.

يأتي ذلك استكمالًا لمخطط التنمية الشاملة التي تنفذها محافظة الجيزة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة لسكان منطقة سن العجوز غير الآمنة بنزلة السمان بالهرم، وتوفير كل الاحتياجات المعيشية للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحسين سبل الحياة.