محافظ الجيزة: خطة متكاملة لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية

لا تصالح فى أى مخالفات أو تعديات على أراضٍ زراعية

وضعت محافظة الجيزة خطة متكاملة لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

وقد عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاءً موسعاً بحضور اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة لوضع خطوات العمل خلال المرحلة الحالية وسبل تنفيذ توجيهات الدولة فى هذا الشأن لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الاراضي الزراعية.

وقال محافظ الجيزة إنه تم رصد حوالى 52 الف حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية منذ عام 2011 حتى نهاية اغسطس الماضي بمساحة تبلغ 1883 فدانا.

مشيرا إلى أنه تمت إزالة حوالى 28 ألف حاله تعدٍّ منها حتى الان ومتبقى 24 الف حاله تعدى بمساحة تصل إلى 830 فدانا، سيتم التعامل الحازم معها بدءًا من اليوم.

وأكد راشد أنه لا تصالح على أى مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية.

موضحًا أنه ستتم إزالة الأسوار والغرف والمنشآت والتعديات البنائية على الأراضي الزراعية مهما بلغ حجمها.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بأنه لا يوجد مفاضلة أو وساطة فى إزالة المخالفات، فالجميع سواسيه أمام القانون وتنفيذ العدالة بمنتهى الحزم والشفافية على الجميع.

وفيما يخص مواجه مخالفات البناء، فأشار راشد إلى أنه من غير المقبول ترك أى مخالفة بناءً جديدة تحت أى مسمى وفى حال وجود ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين فى أعمالهم، مشددًا على ضبط أى مخالفات جديدة والقائمين عليها وتحويلهم للنيابة العسكرية.

أحمد راشد: مش هنسيب مخالف

وأكد البدء فى تنفيذ أكبر حملات لإزالة العقارات المخالفة، والتى لم يتقدم أصحابها للتصالح بشأنها قائلًا “مش هنسيب مخالف”.

ولفت إلى ان مواجهة المبانى المخالفة والتى تتمدد بشكل عشوائي أمر اصبح وجوبياً لا تراجع فيه، فالأمر يتعلق بالأمن القومى والحفاظ على الشبكات والمرافق سواء مياه شرب أو صرف صحى وكهرباء وغاز وشبكة طرق.

وأشار إلى أنه فى حال السعى نحو إنشاء محطة مياه جديدة لخدمة التمدد العمرانى غير المدروس تصل تكلفتها لأكثر من مليار جنيه، وهو الامر الذى يحتم على الجميع تحمل مسئولياته ووقوف المواطن بجانب الدولة ومنع البناء المخالف حتى لا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة لباقى العقارات.

واكد المحافظ إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بمركز معلومات شبكات المرافق؛ إضافة إلى إنشاء وحدات فرعية للمتغيرات المكانية بالأحياء والمراكز والمدن يكون لها موظفون متدربون ومتفرغون لرصد ـى متغيرات بنائية لسرعة التوجه نحو ‘زالتها، مؤكدا دعم الوحدات بأحدث الاجهزة والتجهيزات التكنولوجية.

وكلف راشد ‘براهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام بإعادة النظر وتقييم الأداء لكل رؤساء الوحدات المحلية، مشدداً على عدم تكليف أى رئيس وحده محلية بدائرة محل سكنه تأكيدًا على مبدأ الشفافية والنزاهة.

ومن جانبه، أشار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة خلال الاجتماع إلى أن تنسيق الجهود خلال الـ3 أشهر الماضية أسهم بشكل كبير فى مواجهة مخالفات البناء وإيقاف نزيف التعديات على أراضي الدولة والاراضي الزراعية.

مؤكدا التعاون الكامل والتنسيق مع محافظة الجيزة لتنفيذ حملات الازالة وفرض هيبة الدولة.