محافظ الجيزة: خطة لاستبدال المواقف العشوائية بالطريق الدائري

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه جارٍ تنفيذ خطة لإلغاء كافة المواقف العشوائية بالطريق الدائري نطاق المحافظة، حيث تم تكليف الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز السرفيس والأحياء والمراكز المختصة باستبدال المواقف العشوائية الموجود أعلى الطريق الدائرى بمواقف رسمية.

وأرجع ذلك إلى تسهيل تنقل المواطنين، وحفاظا علي سلامتهم، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاصة بإزاله أي مظاهر غير حضارية بنطاق الطريق الدائري.

جاءت تصريحات المحافظ خلال جولة قام بها بطول مسار الطريق الدائري نطاق محافظة الجيزة للوقوف علي أي تقصير ومن ثم التوجيه بالحل.

ووجه راشد هيئة النظافة والتجميل بوضع صناديق للقمامة بجوار سلالم الطريق الدائري وتكثيف حملات النظافة لرفع كفاءة النظافة وإزالة أي مخلفات أو رتش بجوار الطريق الدائري والسلالم مع توعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة وغيرها من السلوكيات التي تسئ للمظهر الحضاري للطريق .

كما شدد راشد علي حظر تكسير الأسوار الخرسانية بالطريق لصنع مخارج عشوائية، مؤكداً على التعامل بحسم مع هذه الممارسات غير الصحيحة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز الواقع بنطاقهم الطريق الدائري برفع كافه أوجه الإشغال من جوار سلالم المشاة أو مطالع ومنازل الطريق الدائري ومراجعة تراخيص الأكشاك الكائنة بجوار السلالم مع إزالة فورية لأي مخالف وذلك لإعادة الانضباط خاصة مع الإجراءات التي تنفذها الدولة لتوسعه الحارات المرورية للطريق الدائري .

وحرص راشد علي تفقد سلالم المشاه بالطريق الدائري ومحيطها للوقوف علي حاله النظافة والإشعالات، مشدداً على تنفيذ التكليفات بمنتهى الدقة .

الجدير بالذكر أن رافق محافظ الجيزة في الجولة التي أجراها اللواء علاء بدران السكرتير العام ورؤساء أحياء الهرم والطالبية وبولاق الدكرور وجهاز السرفيس وهيئة النظافة وجهاز التفتيش والمتابعة.