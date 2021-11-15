محافظ الجيزة: حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

قال أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة قامت من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر، بتنفيذ إزالة 5 حالات تعد، بقرية الجلاتمة بإجمالى مساحة بلغ 620 م مربع تقريباً، بمتابعة محمد عبد الراضي رئيس المركز.

يأتي ذلك في إطار الحملات الموجه لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم نهر النيل، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الجيزة، بمواجهة التعديات وإزالتها علي الفور.

وفي نفس السياق، قام مركز العياط بإزالة حالات تعد بالبناء على أراضى أملاك دولة بقرية جبل جرزا التابعة للوحدة المحلية بالقطورى، على مساحة 8 أفدنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بمتابعه محمود فؤاد، رئيس المركز.

وبنطاق مركز ومدينة أوسيم تم إزالة عدد 2 سور بالطوب الأبيض، بمساحات 80 م مربع، و100 م مربع بالمخالفة للقانون، لتعديها على الأراضى الزراعية بقرية الكوم الأحمر بمركز أوسيم، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بمتابعه من فرج عبد العاطي، رئيس المركز.