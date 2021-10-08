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محافظ الجيزة: حملات تطهير وتعقيم موسعة بالمدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد

وجه بالتأكد من توافر اشتراطات السلامة الإنشائية
محمود محسن 3:37 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21 3:37 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21

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قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن مدارس المحافظة شهدت على مدار اليومين الماضيين أعمال رش وتطهير وتعقيم شاملة قبل استقبالها الطلاب لبدء العام الدراسي الجديد.

وكلف راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومدراء الإدارات التعليمية كل في نطاقه لتكثيف حملات الرش والتطهير والتعقيم للمدارس.

كما وجه محافظ الجيزة بإجراء جولات ميدانية للمرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها ورصد المشاكل والعمل على حلها في أسرع وقت من أجل توفير كافة سبل الراحة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد.

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كما طالب مديرى الإدارات التعليمية بالتأكد من توافر إشتراطات السلامة الإنشائية والأمان بالمدارس والمنشآت التعليمية والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك وأسلاك الكهرباء وضرورة توفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة مشددا على تقييم أداء مديري المدارس بشكل دوري .

وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز برفع كفاءة النظافة ومراجعة أعمدة الإنارة وإزالة كافة مظاهر الإهمال والإشغالات الموجودة بمحيط المدارس وذلك بشكل دوري .

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وأشار راشد إلى أن العام الحالي سيشهد دخول 71 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة والتي ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول والتي تبلغ تكلفتها 660 مليون وبإجمالى 1724 فصلاً دراسياً، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأضاف المحافظ أنه سيتم دخول 41 مدرسة إنشاء جديد للخدمة بتكلفة تقديرية حوالى 490 مليون جنيه بإجمالى 1182 فصلا دراسياً و26 مدرسة توسعات تم دخولها الخدمة بتكلفة تقديرية بحوالى 129 مليون بإجمالى 501 فصلا بالإضافة إلى 4 مدارس إحلال كلي وجزئي وتعلية بتكلفة تقديرية حوالى 41 مليون جنيه بإجمالى 41 فصلا دراسيا.

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وأكد على تنفيذ كافة التجهيزات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس.

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بقلم محمود محسن

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