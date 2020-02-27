محافظ الجيزة: حجز 3 شهور لأي سيارة تلقي مخلفات الهدم بالشوارع

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن أي سيارة ستقوم بإلقاء مخلفات الهدم والرتش بالشوارع سيتم حجزها 3 شهور، موجها بتحقيق الرقابة الصارمة على السيارات التى تتخلص من مخلفات البناء والهدم، وتلقى بها بالمحاور والطرق وتوقيع غرامات مشددة على تلك السيارات لعدم التزامها بإلقاء المخلفات فى المقالب العمومية مع أخذ تعهدات عليهم لمنع تكرار ذلك مستقبلاً.

ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة التأكيد على ملاك العقارات بإلقاء مخلفات الرتش فى المقالب العمومية وتقديم المستندات الدالة على ذلك لما تسببه من مظهراً غير حضارياً.

جاءت تعليمات المحافظ خلال لقائه برؤساء الأحياء والمراكز، حيث وجه بحجز ثلاثة أشهر لأى سيارة تلقى بمخلفات الهدم والرتش فى الطرق والشوارع واستخدامها فى العمل العام ورفع المخلفات خلال مدة الحجز، وذلك من خلال هيئة النظافة والتجميل كإجراء رادع لكل من يتعدى على حرم الطريق ويعرض حياه المارة للخطر بإلقاء المخلفات ويسيء للمظهر العام للطريق.

وقال محافظ الجيزة لهيئة النظافة إن تخصص دوريات ثابتة بالمناطق والبؤر التى يتكرر إلقاء مخلفات الرتش بها لضبط السيارات، إضافة إلى تخصيص خطوط ساخنة لاستقبال مطالب المواطنين الراغبين فى قيام هيئة النظافة برفع مخلفات الرتش والهدم من منازلهم بمقابل مادى بسيط بدلاً من إلقائها بالمحاور المرورية.

وفى نفس الإطار وجه المحافظ بتكثيف حملات رفع السيارات المتهالكة من نهر الطريق، مشدداً على التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بتنظيم حملات لرفع السيارات لما تعكسه من مظهراً غير حضارياً.

ومن جانبه، أشار رئيس مدينة الجيزة إلى أنه بناء على توجيهات اللواء المحافظ سيتم رفع حوالى 100 سيارة متهالكة خلال أسبوعين على الأكثر، حيث تم رصدها بعدد من الأحياء نظراً لما تعكسه من مظهر غير حضاري واستجابة لمطالب المواطنين.