محافظ الجيزة : توقيع غرامة على الشركة المسئولة عن النظافة بالعمرانية الشرقية

وجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي العمرانية وإدارة التفتيش والرصد الميداني بتوقيع غرامة مشددة على شركة النظافة المسئولة عن قطاع العمرانية الشرقية، وذلك لعدم الالتزام بتنفيذ المهام المكلفة بها على أكمل وجه.

كما كلف بمتابعة يومية لأداء كل الشركات العاملة في جمع المخلفات وتقييم دوري لأدائهم.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي أجراها راشد للوقوف علي الحاله العامة للنظافة والإشغالات ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بأحياء العمرانية والطالبية وجنوب والهرم والدقي.

واطلع على موقف أعمال رصف القطاع من شارع الهرم حتى كوبري فيصل الواقع أسفل محور الفريق كمال عامر- ترعة الزمر سابقًا- والذي تم البدء في وضع طبقة الدقشوم به تمهيدًا لوضع طبقة الأسفلت بالطريق.

وحرص المحافظ على معاينة مشروع رصف وتطوير شارع زغلول بحي الهرم والذي يعد أحد المتفرعات الهامة المؤدية لمحور أنور السادات وموازيًا لطريق المنصورية، مشددًا على مديرية الطرق بالانتهاء من كل الأعمال المتبقية.

كما وجه راشد رئيس حي الهرم بتكثيف حملات منع سير مركبات التوك توك بمحور أنور السادات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وعاين محافظ الجيزة نسب استكمال أعمال رفع كفاءة أرصفة المشاة بمحيط ميدان الرماية ومنطقة حدائق الأهرام القديمة، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من كل الأعمال وعلى أكمل وجه وفقًا للمواصفات المحددة.

كما تفقّد أعمال رفع كفاءة شارعي التحرير ومراد بأحياء الدقي وجنوب، مؤكدًا ضرورة إنجاز نسب الأعمال لما لتلك المحاور من أهمية في ضوء تنفيذ أعمال تطوير محاور الحركة المرورية بالمحافظة.