محافظ الجيزة : توريد 12 ألف طن قمح محلي بالشون والصوامع

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن إجمالى ما تم توريده حتى الآن من قمح محلى بالشون والصوامع الواقعة بنطاق المحافظة يصل إلى 12 ألف طن.

جاءت تصريحات المحافظ خلال تفقده شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بفيصل بحي بولاق الدكرور والشركة العامة للصوامع والتخزين بحي شمال الجيزة للوقوف على أعمال توريد محصول القمح موسم 2022 وجهود التخزين والحفظ.

وأكد على انتظام سير عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة، لافتًا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الأقماح المحلية بالشون والصوامع الكائنة بدائرة المحافظة يوميا.

محافظة الجيزة تستهدف استقبال 120 ألف طن خلال العام الجاري

وأشار راشد إلى أن المحافظة تستهدف هذا العام استقبال 120 ألف طن، مضيفا أن السعة التخزينية لكافة الصوامع والهناجر تصل إلى 259 ألف طن، حيث تضم 14 صومعة ومركز تجميع وبنكر على مستوى المحافظة.

واطمأن على تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين وانتظام صرف كافة المستحقات المالية الخاصة بهم في المواعيد المحددة، مؤكدا أن الدولة وضعت كافة التسهيلات لتشجيع المزارعين علي توريد القمح.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى والتيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على مواقع الاستلام والتخزين خلال عمليات التوريد، وذلك بالتنسيق مع مديريات الزراعة والتموين، مؤكداً على ضرورة التأكد من سلامة التخزين واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان أعلى مستويات الجودة.

كما وجه برفع كفاءة الطرق والشوارع المحيطة بنطاق الصوامع والشون لتيسير عمليات النقل والتوريد وحركة السيارات المترددة علي تلك المنشآت.

وأشار راشد إلى أن غرفة العمليات تتلقي أية شكاوى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد على مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط (35855722 – 35863004 – 35869193 – 35869371)، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام (01152860444 – 01016050453).

رافق محافظ الجيزة خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء أحمد ضيف صقر رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وطلعت حسن مدير مديرية التموين والمهندس أسعد منادي مدير مديرية الزراعة ورؤساء أحياء الهرم وبولاق الدكرور وشمال الجيزة ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.