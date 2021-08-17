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محافظ الجيزة: توجيه عدة حملات لإزالة البناء المخالف في عدة مناطق

إيقاف أعمال إنشاء مقابر دون ترخيص
محمود محسن 7:03 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21 7:03 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

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وجهت أجهزة محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية عدة حملات إزالة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواجهة أعمال البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

ونجح مركز ومدينة أبوالنمرس في إزالة عدد 2 هنجر تم بناؤهما بدون ترخيص على مساحة 750 م2 بعرب التل بالمنوات، وإزالة أعمدة للدور الأول بعد الأرضى على مساحة 80 م2 دون ترخيص بعزبة الفوكس بقرية ترسا.

كما ضبطت لجان المتابعة بمركز ومدينة منشأة القناطر أعمال بناء مخالف على مساحة 80 م2 عبارة عن سور بمنشية رضوان، حيث تم تنفيذ أعمال الإزالة الفورية للسور، بالإضافة إلى إيقاف وإزالة أعمال إنشاء مقابر دون ترخيص على مساحة 2 قيراط بمنطقة حوض شرق الوابور بقرية العقباوى بالمنصورية.

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كما تم إزالة حالتي بناء مخالفة ببرقاش الأولى عبارة عن تعدى على مساحة 60 م2 والثانية تعدى على مساحة 87 م2، و6 حالات بناء مخالف بقرية الجلاتمة عبارة عن تعدى على مساحة 120 م2، وتم مصادرة خلاطة أسمنت، ومواد مستخدمة فى البناء وسور بالبلوك الأبيض على مساحة 350 م2 وأخر على مساحة 3 قيراط وبناء مخالف عبارة عن دور أرضى على مساحة 120 م2 وبناء أخر على مساحة 100 م2 وحوائط حاملة على مساحة 50 م2، وإزالة تعدى على مساحة 120 م2 بقرية القطا، وتعدى أخر على مساحة 150 م2 بقرية المنصورية، وسور على مساحة 30 م2 بوردان، وإزالة كتفين بالطين بقرية نكلا.

وأوضح محافظ الجيزة أن خلال حملة لحى الطالبية تم إزالة سور وغرفة بالطوب الأبيض دون ترخيص بشارع جمال عبدالعال من محمود القط.

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إزالة سور على مساحة 5000 متر مربع في مدينة البدرشين

كما تمكن مركز ومدينة البدرشين من تنفيذ إزالة لسور مقام بالمخالفة على مساحة 5000 م2 بقرية الشوبك و3 حالات مخالفة بناء بقرية أبوصير الأولى لسور على مساحة 2000 م2 والثانية لسور بداخله عدد 2 حجرة على مساحة 200 م2 والثالثة بناء عبارة عن سلم وأعمدة خرسانية على مساحة 150 م2، كما تم إزالة شدة خشبية على مساحة قيراط بقرية زاوية دهشور، إلى جانب إزالة 3 حالات بقرية ميت رهينة عبارة عن جمالون على مساحة 1000م ومحل على أراضى أملاك دولة على مساحة 20 م2 ومنزل دور أرضى على مساحة 100 م2.

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وأشار محافظ الجيزة إلى أن حى جنوب الجيزة أزال أعمال تقسيم لأحد المحال التجارية بشارع الحاجة برنسة من شارع المصطفى بالمنيب دون الحصول على تصريح.

كما تمكن حي شمال الجيزة من ضبط أعمال بناء مخالفة فور ورود بلاغ ببناء حوائط بدون ترخيص بالدور الرابع بمبنى الجمعيه الشرعية بشارع المحطة وتم إزالة الحوائط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

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بقلم محمود محسن

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