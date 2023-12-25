محافظ الجيزة: تواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الأربعين في بولاق الدكرور

كلف اللواء راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي بولاق الدكرور بالمتابعة الدورية لنسب التنفيذ لأعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع المُدرَجة ضمن خطة المحافظة لتحسين حركة سير المواطنين والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، حيث يأتي ذلك في إطار مواصلة تنفيذ خطة رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم بدء تنفيذ خطة رفع كفاءة وتطوير ورصف شارع الأربعين بطول 1 كم، وهو أحد الشوارع الحيوية والرابطة بين شارعي الثلاثيني والمساكن بحي بولاق الدكرور.

ولفت إلى أنه تم تمهيد طبقة الطريق وتعديل المناسيب الخاصة بالشارع، إلى جانب إجراء أعمال رفع كفاءة وتحسين ودعم خدمات المرافق الموجودة بالشارع من مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء، قبل تنفيذ أعمال الرصف؛ وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور بالتعامل الحازم حيال التعديات على الطريق العام وأرصفة المشاة من قبل المقاهي والكافيهات والمحالّ والمنشآت التجارية وتحقيق الانضباط بالشارع وإزالة البروز التابعة للمحالّ المتعدية على خط التنظيم، في إطار أعمال رفع كفاءة الطريق والاستفادة بالمسطح العام له.

كما شدد المحافظ على الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بشارع الأربعين، بالتعاون مع شرطة المرافق، ومتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحالّ العامة وترشيد استهلاك الكهرباء واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفي ذلك الاطار، أسفرت الحملات عن غلق وتشميع 5 محالّ مخالفة، ورفع 500 حالة تعدٍّ وإشغال بشارع الأربعين، مع التواجد الدوري لأجهزة الحي؛ لضمان تحقيق الانضباط بالشارع.