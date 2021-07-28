محافظ الجيزة: تكثيف المجهودات لفتح محور «محمد أنور السادات» أمام الحركة المرورية

تكثف محافظة الجيزة مجهوداتها لسرعة الانتهاء من الاعمال بمحور محمد أنور السادات، باعتباره شريانًا مروريًا جديدًا يضاف إلى منظومة الطرق بالمحافظة، حيث تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التجهيزات النهائية لفتح المحور بالكامل، بدءًا من شارع خاتم المرسلين مرورًا بشارع ترسا والمريوطية، ووصولًا إلى محور المنصورية ليكون البديل الأهم خلال تنفيذ أعمال غلق لشارع الاهرام لتنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

وعاين راشد خلال جولته نسب تنفيذ طبقة الرصف بالقطاع الأخير من المحور، بدءًا من طريق المنصورية بالاتجاه المؤدى إلى كوبرى المريوطية الطائر، مشدداً على رئيس حى الهرم بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ووضع أعمدة الإنارة وتحديد أماكن اليوترن لإجراء التنسيق العام لذلك القطاع خلال اسبوع على الأكثر.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق بسرعة إنجاز أعمال تطوير ورصف شارع زغلول للبدء فى تحديد مسارات السير والجزيرة الوسطى للطريق وأماكن الدورانات للسيارات لتتكامل المنظومة المرورية بالقطاع.

إقامة وتطوير كبارى مشاة وسيارات بـ«ترعة المريوطية»

وتفقد أيضًا مشروع إقامة وتطوير كبارى المشاة والسيارات بترعة المريوطية التى قاربت على الانتهاء، موجهًا مدير مديرية الإسكان بالمتابعة الدورية للشركة المنفذة والتأكد من تنفيذ الاعمال على أكمل وجه بدون اى ملاحظات لما لتلك الكبارى من أهمية فى نقل حركة المواطنين من والى البر الشرقى والغربي لطريق المريوطية، مشدداً علي ضرورة تغطية اي كابلات كهربائية بمحيط الكباري ليتماشي مع النسق العام للطريق.

وخلال الجولة، وجه المحافظ حى الطالبية بتطبيق خط التنظيم بطريق المريوطية الواقع بنطاقه وإزالة العوائق بمسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية مع إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد لها.

وتفقد راشد اعمال رصف شارع ترسا بدءًا من نقطة التقائه بشارع المريوطية اسفل الكوبري بطول 1100 م2 موجها بسرعة انجاز الاعمال.

وشدد على مدير مديرية الطرق بإصلاح اي قطاعات معيبه في طبقه الرصف بشارع ترسا نظراً لأعمال التوسعه والإنشاءات وإزاله العوائق خلال المرحلة الماضية.

وأطمئن على نسب إزالة عدد من العقارات التى تعيق مسار الطريق بشارع ترسا، مشدداً على رئيس حى الطالبية بمضاعفة العمل لسرعه الانتهاء وفتح مسار الطريق بالكامل أمام الحركة المرورية.

وعاين محافظ الجيزة المواقع أسفل كوبري المريوطية الطائر للوقوف علي أماكن إقامة ساحات الانتظار وأرصفه المشاه لتسهيل حركة المترددين على الطريق وتلاشي اى اعاقات مرورية.

واختتم راشد جولته بتفقد كوبرى ترسا الجديد وشارع خاتم المرسلين، موجها بالتأكد من كفاءة أعمدة الانارة بطول الطريق، حيث من المتوقع ان يشهد كثافات مرورية بالمرحلة المقبلة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة، والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان، والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق، وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم، واشرف تامر رئيس حي الطالبية، ومحمد نور رئيس حي العمرانية.