محافظ الجيزة : تطوير ورفع كفاءة سوق السمك بالمنيب بالتعاون مع الوكالة الألمانية

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تعظيم دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الرؤية التنموية للدولة 2030 والتي تشهد رعاية واهتمام القيادة السياسية، مؤكدًا التعاون المثمر بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدنى فى تنفيذ عدد من المشروعات والخدمات لتحسين حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأّسه المحافظ، بحضور ممثلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “giz”، وهند عبد الحليم نائب المحافظ لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة وعدد من ممثلي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ وذلك لمتابعة معدلات ونسب تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها من خلال التعاون القائم بين المحافظة والوكالة الألمانية.

واطلع راشد على آليات العمل والموقف التنفيذي للبرامج والمشروعات المستهدفة، وجاء على رأسها مشروع تطوير سوق السمك بالمنيب بحى جنوب الجيزة ليظهر بالشكل الحضاري.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن خطة تطوير السوق تتضمن إقامة 143 باكية للبائعين ورفع كفاءة واجهات السوق، وإنشاء مبني إداري وتحسين كفاءة شبكة الصرف الصحي، والتى تعدّ أحد المعوقات التى كانت تواجه السوق القديم والمترددين عليه.

وأضاف محافظ الجيزة أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال نهاية العام الجاري لبدء تشغيل السوق، والذى سيسهم فى إحداث نقلة نوعية للمنطقة.

كما اطلع على نسب تنفيذ أعمال التطوير الجارية للمناطق غير المخططة بأحياء بولاق الدكرور والوراق والجارية بالتعاون مع الوكالة الألمانية،

حيث شدد راشد على ضرورة أن يتم تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، وتلافي جميع الملاحظات قبل تسلمها من الشركات المسند إليها المشروعات، ومراعاة عوامل الاستدامة وتحقيق المظهر الحضارى للقطاع الجارى تطويره بالكامل.

وخلال الاجتماع شدد محافظ الجيزة على ضرورة إدراج عدد من المناطق غير المخططة فى خطط العمل المقبلة لتحقيق النفع للمواطنين، مؤكدًا أن المحافظة تستهدف الانتهاء من تطوير جميع المناطق غير المخططة وتحسين المستوى المعيشى لمواطنيها.

وشهد الاجتماع عرض آليات التعاون مع الوكالة الألمانية فى القطاع الطبي، والتى تضمنت مشروع توريد أجهزة طبية لمستشفيات أم المصريين وبولاق الدكرور والوراق، لدعم الإمكانيات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.