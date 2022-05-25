محافظ الجيزة: تطوير شارع مراد ورصف محاور بالطالبية والبدرشين والواحات

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بسرعة إنجاز مشروعات الرصف والتطوير الجارية للمحاور المرورية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

وفي ذلك الإطار، تابع المحافظ أعمال التخطيط المروري لشارع مراد بعد انتهاء جهود الرصف والتطوير، وإنشاء أرصفة للمشاة والجزيرة الوسطي، ودعم الطريق بمنظومة إنارة والأشجار والتنسيق العام، بنطاق حي جنوب الجيزة.

ووجه راشد بضرورة استكمال أعمال الرصف والتطوير للشوارع المتفرعة من شارع مراد لخدمة الحركة المرورية بذلك القطاع بالكامل.

وتابع محافظ الجيزة نسب التنفيذ لأعمال تطوير ورفع كفاءة نفق بهي الدين بركات في حي جنوب الجيزة والطريق الموازي له.

وأطلع أيضا على نسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بشارع عثمان محرم بنطاق أحياء العمرانية والطالبية، حيث تم البدء في وضع طبقة الرصف السطحية بعدداً من القطاعات به بدءا من شارع ترسا وحتى شارع شبيطة، وجاري استكمال الأعمال لرفع كفاءة الطريق بالكامل، الذي يُعد أحد المطالب الملحة للمواطنين لما للطريق من أهمية كبيرة.

كما تابع محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير طريق النيل السعيد بمركز ومدينة البدرشين، حيث تم البدء في رصف الطبقة السطحية للطريق، والذي يعد أحد المحاور المرورية الرئيسية بالمركز ويشهد كثافات مرورية على مدار اليوم.

وفي الواحات البحرية، تم البد في تنفيذ رصف 4 كم بمداخل قري الواحات (قرية القبالة، ومدخل قرية القصر ناحية طريق سيوة)، وتم تمهيد وتدبيش الطريق ضمن الخطة الاستثمارية لمركز الواحات، والذي يربط بين طريق الأبراج مع الطريق الدائري بطول 1 كم، حيث تم فرد طبقة السن بالطريق وتمهيده لاستكمال أعمال الرصف.