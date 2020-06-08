محافظ الجيزة: تشميع مصنع بالمنيب ينتج كمامات وبدل وقائية غير مطابقة للمواصفات

تم التحفظ علي 48 ماكينة خياطه المستخدمة في صنع المنتجات المخالفة

اكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مواجهة كافة اوجه الغش التجاري او التلاعب بصحه المواطنين مشددا علي غلق وتشميع اي منشاه مخالفة مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

وأشار محافظ الجيزة في بيان إلى أنه تم ضبط مصنع لعمل الكمامات والبدل الوقائية غير مطابقة للمواصفات وبدون ترخيص بالمنيب بمنطقة ابو زارع شارع السويس.

وأوضح أنه تم غلق وتشميع المصنع مع التحفظ على الاقمشه والكمامات المتواجدة واصطحاب احد المسئولين المتواجدين بالمصنع إلى قسم الجيزة .

ومن جانبه قاد الاستاذ تيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب الجيزة، الحملة، حيث تم الغلق والتشميع للمصنع وتم التحفظ علي 48 ماكينة خياطه المستخدمة في صنع المنتجات المخالفة كما تم إخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.