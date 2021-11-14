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محافظ الجيزة: تشميع سنتر دروس خصوصية بمركز أوسيم

تحرير محضر سرقه تيار كهربائي للمركز
محمود محسن 7:51 م, الأحد, 14 نوفمبر 21 7:51 م, الأحد, 14 نوفمبر 21

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قال أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة تمكنت من خلال مركز ومدينة أوسيم، من ضبط وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بقرية سقيل بمركز أوسيم.

وأوضح راشد أن تم مصادرة المحتويات وإيداع المضبوطات مخازن المدينة، وتم تحرير محاضر المخالفة واخطار شركه الكهرباء لاتخاذ اللازم حيال المنشأة المخالفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تحت إشراف فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

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يأتي ذلك في إطار تعليمات أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف حملات الغلق لمراكز الدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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بقلم محمود محسن

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