محافظ الجيزة: تسهيل إجراءات إصدار التراخيص لمشروعات الشباب

بدور إبراهيم أصدر اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، توجيهات لكل المديريات الخدمية والأحياء والمراكز والمدن بنطاق المحافظة تسهيل الإجراءات لاستخراج التصاريح والتراخيص لمشروعات الشباب وذلك وفقا للقواعد واللوائح المنظمة لذلك. وقال الدالى إن القرار يهدف الى مساعدة الشباب فى تنفيذ مشروعاتهم ا

بدور إبراهيم

أصدر اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، توجيهات لكل المديريات الخدمية والأحياء والمراكز والمدن بنطاق المحافظة تسهيل الإجراءات لاستخراج التصاريح والتراخيص لمشروعات الشباب وذلك وفقا للقواعد واللوائح المنظمة لذلك.

وقال الدالى إن القرار يهدف الى مساعدة الشباب فى تنفيذ مشروعاتهم الرائدة وتحقيق احلامهم من اجل رسم مستقبل واعد لهم، كما تعمل المحافظة على إيجاد الأماكن المناسبة لتوفير فرص عمل للشباب وتمكينهم من إدارة أنشطتهم ومشاريعهم بما يضمن لهم فرص العيش الكريم على أن يتم بشكل حضاري ومنظم.

وقال المحافظ انه سيتم دعم المشروعات الشبابيه والوقوف الى جانبهم لإزالة اى معوقات ولضمان نجاح مشروعاتهم والذى سيعود فى النهايه على المجتمع.

وأكد ان المحافظة نظمت خلال العام الحالى عددا من الملتقيات التوظيفيه للمساهمه فى توفير فرص عمل للشباب ودخولهم سوق العمل الخاص، لافتا ان الفترة المقبله ستشهد ملتقيات توظيفيه اخرى بالتعاون مع القطاع الخاص وعدد من الشركات.

