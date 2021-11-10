محافظ الجيزة : تسليم مواد غذائية لـ3000 أسرة وتجهيز 25 فتاة مقبلة على الزواج

أطلق اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، قافلة تنموية بالواحات البحرية؛ وذلك لتوفير المواد الغذائية للأُسر الأَوْلى بالرعاية المستحقة وتجهيز العرائس المُقبلات علي الزواج بعدد 6 قرى ضمن مبادرتيْ “بالهنا والشفا” و”دكان الفرحة”. يأتي ذلك على هامش تدشين محافظة الجيزة المهرجان الأول للتمور بالواحات البحرية، والتي من المقرر بدء فعاليته غدًا، ويستمر حتى يوم السبت المقبل لدعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر “أكبر منتج للتمور على مستوى العالم”.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القافلة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي يتبنّاها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والنهوض بمستوى المعيشة والخدمات المقدَّمة لهم، خاصة في المناطق النائية والحدودية.

وأضاف راشد أن القافلة تضم 36 طن مساعدات، حيث استهدفت توفير المواد الغذائية والأغطية لعدد 3000 أسرة، بالإضافة إلى تجهيز 25 فتاة مقبلة على الزواج بكل الأجهزة الكهربائية.

وهنّأ محافظ الجيزة العرائس المقبلات على الزواج، موجهًا الشكر لصندوق تحيا مصر والقائمين عليه للمساهمة في تخفيف العبء عنهم، وهو ما يؤكد قيم الترابط والتكافل والعطاء بين أبناء المجتمع المصري، لافتًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي.

وأشاد بدور منظمات المجتمع المدني والمشاركة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين، بالتوازي مع خطة الدولة التي تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

رافق المحافظَ، خلال الفاعلية، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، والمهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد، وتامر عبد الفتاح رئيس الصندوق التنفيذي لتحيا مصر، ومحمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، والنائبة غادة علي عضو مجلس النواب، والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي.