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محافظ الجيزة: تخفيض عدد العاملين بالديوان والأحياء والمراكز والمديريات إلى 50%

عدا الإدارات الميدانية
محمود محسن 1:57 ص, الخميس, 19 مارس 20 1:57 ص, الخميس, 19 مارس 20

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قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية ومدينة الجيرة إلى 50% يومياً على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم.

بحسب توجيهات محافظ الجيزة فالإدارات الخدمية لا ينطبق عليها القرار والتي تضم الإدارات الهندسية والإشغالات والمتابعة الميدانية والنظافة والمواقف والساحات والمرافق والطرق وغيرها من الإدارات التي تؤدي خدمة للمواطنين.

كما قرر راشد أن يمنح الموظف المصاب بأي أمراض مزمنة مثل (السكر – الضغط – أمراض الكلى – أمراض الكبد – أمراض القلب – الأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي والموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة بموجب تقرير يصدر من إحدى المستشفيات الحكومية والموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن أثنى عشر عاما أجازة إستثنائية طوال مدة سريان القرار.

وذلك في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنه 2020 بشأن إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وفي نفس الإطار وجه راشد غرف العمليات بالأحياء والمراكز والمدن وكافه الجهات الخدمية بإستقبال شكاوي وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها دون تقصير.

وشدد على تنفيذ الإجراءات الوقائية بمنتهي الحزم حفاظاً علي سلامه المواطنين والتي تشمل حظر تواجد الشيش بالمقاهي والكافيتريات وتكثيف الحملات لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإيقاف أي أسواق إسبوعية ومنع إنعقاد المؤتمرات والندوات والإجتماعات واستمرار الحملات علي مراكز الدروس الخصوصية للتأكد من غلقها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

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بقلم محمود محسن

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