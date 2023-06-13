محافظ الجيزة: تحرير 3029 محضرا لمخابز وبدالي تموين خلال شهر

قال اللواء

راشد محافظ الجيزة إن نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة المحافظة بالاشتراك مع مديرية التموين خلال شهر أسفرت عن ضبط وتحرير 3029 مخالفة تموينية حيال المخابز غير الملتزمة والمحال العامة ومحطات البنزين.

وأكد مواصلة الحملات الرقابية والمرور على جميع الأنشطة التموينية والتجارية للتأكد من مدى توافر السلع الغذائية ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح محافظ الجيزة أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط 59 طنا ما بين دقيق مدعم وارز ومكرونة ونخالة مجهولة المصدر و12492 زجاجة زيت تمويني وحوالي ١٨ طن سكر تمويني حر بمنشآت مخالفة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن.

ولفت إلى أن المخالفات المحررة شملت ضبط 2382 مخالفة لمخابز لإنتاج الخبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالإضافة الى ضبط مخالفات عدم وجود سجل تفتيش وشهادات صحية وعدم نظافة أدوات المعجن وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وتصرف في الأرصدة وتجميع بطاقات بإجمالي 979 بحوزه مخابز وبدالين تموين بمناطق الصف وأطفيح ومنشاة القناطر والعياط والعجوزة والدقي والعمرانية وامبابة لاستغلال والتصرف في الدعم المخصصة للمواطنين.

وأكد راشد أنه تم تحرير 599 محضرا تموينيا لمحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر وعدم وجود شهادة إلى جانب تحرير 48 محضرا لمحطات وقود ومستودعات لضبط عدد من المخالفات بهم.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وجاءت أبرز المخالفات التي تم ضبطها مخزن غير مرخص لتدوير زيوت السيارات مجهولة المصدر وضبط 9 آلاف لتر زيت بحوزته بمركز البدرشين، بالإضافة إلى ضبط محطة بنزين لتصرفها في 27 الف و500 لتر سولار و2000 لتر بنزين 80 و 92.