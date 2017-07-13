محافظ الجيزة: بناء 16 مدرسة تجريبية بالتعاون مع القطاع الخاص

توفير لحوم ودواجن بأسعار مخفضة للمحلات والسوبر ماركتبدور إبراهيم: أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، توفير16 قطعة أرض لبناء مدارس تجريبية، بالتعاون مع القطاع الخاص، وسيتم طرح 7 قطع منهم كمرحلة أولى، بسعة 25 طالب كحد أقصى بكل فصل دراسي .تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس

توفير لحوم ودواجن بأسعار مخفضة للمحلات والسوبر ماركت

بدور إبراهيم:

أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، توفير16 قطعة أرض لبناء مدارس تجريبية، بالتعاون مع القطاع الخاص، وسيتم طرح 7 قطع منهم كمرحلة أولى، بسعة 25 طالب كحد أقصى بكل فصل دراسي .

تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، والذى أعلن خلاله قيام مديرية التموين والتجارة الداخلية، بتلقى طلبات المحلات، والسوبر ماركت، ومحلات الجزارة والدواجن، الراغبة فى الحصول على السلعة بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن سعر كيلو اللحم يبلغ 60 جنيها، والدواجن 31 جنيها.

وأضاف أنه سيتم عمل معاينة للمنشأه، للتأكد من توافر وسائل الحفاظ على المنتجات، وثلاجات العرض، كما ستقوم مديرية الصحة بالتفتيش على تلك المنشأت أولا باول.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية، بالانتهاء من إعداد الخطة الاستثمارية الخاصة بالمشروعات التى سيتم تنفيذها بالعام المالى 2017/2018، خلال أسبوع من تاريخه.

وأكد الدالى على أن الأولوية فى المشروعات المقبلة ستكون للرصف والإنارة، والمشروعات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين .

وقال إنه سيتم إعداد خطة بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب، لتحديد احتياجات المواطنين الضرورية.

ووجه المحافظ مدير مديرية التموين بتشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز، وإلزام جميع المستودعات بوضع لافتات بسعر الأسطوانة.

ووافق المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة على إطلاق اسم الجندى الشهيد سامح عبد الله خضير ابراهيم، على مدرسة منديشة الإعدادية بالواحات البحرية، واسم الشهيد مجند، عبده مهدى رزق الله، على مدرسة الحوامدية الثانوية التجارية.

