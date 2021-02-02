محافظ الجيزة: بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياه كريمة» لتطوير 42 قرية

كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبحضور اللواء أركان حرب خالد شوقى قائد المنطقة المركزية العسكرية واللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن دخول 42 قرية بمراكز ومدن الصف وأطفيح حيز التطوير، فى إطار تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية وهى المبادرة التى تستهدف تطوير 1500 قرية داخل 51 مركزا إدارياً على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد محافظ الجيزة أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالمبادرة لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من جميع الجوانب الخدمية، وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كل القطاعات بالدولة.

محافظ الجيزة خلال المؤتمر الصحفي

وأضاف أن محافظة الجيزة لها نصيب كبير من مبادرة تطوير قرى الريف المصري، حيث يبلغ عدد القرى فى المرحلة الأولى 22 قرية بمركز أطفيح و20 قرية بمركز الصف وسوف يتبع ذلك عدد من القرى الأخرى بمراكز المحافظة المراحل المقبلة.

جاءت تصريحات المحافظ خلال مؤتمر تم تدشينه بمدرسة الشهيد إسلام عبد الله الإعدادية بنين بقرية الفهميين بمركز الصف لإطلاق إشارة البدء في فعاليات التطوير للقرى والذي شهد حضور عدد من قيادات القوات المسلحة ونائبى محافظ الجيزة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأهالى مركزى الصف وأطفيح.

أعمال تنفيذ المشروعات التى تضمها المبادرة ستتم تحت إشراف المنطقة المركزية العسكرية

وأكد المحافظ أن أعمال الإشراف والتخطيط والتنفيذ لكل المشروعات التى تضمها المبادرة ستتم تحت إشراف من المنطقة المركزية العسكرية الأمر الذى يدعو للاطمئنان بأن الأعمال سوف تنتهى بجودة عالية ووفقا للتوقيتات المحددة وبتأمين كامل من وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع أمن الجيزة.

وأضاف محافظ الجيزة، أنه تم حصر احتياجات القرى المدرجة بالمشروع من خلال لجنة تم تشكيلها مسبقاً برئاسة نائب المحافظ للمراكز والمدن والتي تضم في عضويتها كل الجهات المعنية للتخطيط المحلي بالمحافظة وذلك لتوصيف الوضع الراهن في جميع القطاعات التنموية بقرى الصف وأطفيح ورصد احتياجاتها لدعمها بخدمات أفضل ولإحداث تطوير شامل بهما والوصول إلي خطة تنمية متكاملة.

وتابع راشد: بالإضافة إلى أنه تم إعداد خرائط توضيحية ومعلومات دقيقة بحصر أعداد السكان وشبكات المرافق المتواجدة وقطع الأراضي الفضاء بالمراكز المشار إليها وجهات الولاية لها كإجراء استباقي فى حال الاحتياج لإنشاء منشآت خدمية للمواطنين بإحدى القرى.

وأشار إلى أن الأعمال لن تقتصر فقط على استكمال البنية التحتية من مياه وصرف صحى وكهرباء وغيرها، بل ستشمل كافة مناحى التنمية مما يكفل النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ومشروعات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

وشهد اللقاء حوارا مجتمعيا مع أهالي مركزي الصف وأطفيح للاستماع إلى المشاكل التي تعاني منها المراكز والقرى وطرح مقترحات في أعمال التطوير لمراعاتها أثناء التنفيذ.

وعقب اللقاء حرص محافظ الجيزة ومرافقوه على تفقد القرية التى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامتها بدلاً من المساكن المنهارة لمواطنى قرية الديسمى بالصف والجارى إنشاؤها بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.