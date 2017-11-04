محافظ الجيزة: انتهاء استعدادات مواجهة الأمطار والسيول

بدور إبراهيمأكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أنه تم الانتهاء من إقامة وتشغيل محطتي مياه شرب بالصف والعياط وقبل دخول الصيف المقبل، سيتم الانتهاء من 3 محطات جديدة بإطفيح والحوامدية ومنشأه القناطر.وأضاف الدالى، أن المحافظة تسعى وبالتعاون مع وزارة الإسكان والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصر

بدور إبراهيم

أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أنه تم الانتهاء من إقامة وتشغيل محطتي مياه شرب بالصف والعياط وقبل دخول الصيف المقبل، سيتم الانتهاء من 3 محطات جديدة بإطفيح والحوامدية ومنشأه القناطر.

وأضاف الدالى، أن المحافظة تسعى وبالتعاون مع وزارة الإسكان والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركة القابضة لسد العجز في مياه الجيزة بتوفير 350 ألف م3/يوم، من خلال توسعات محطة مياه إمبابة وتوسعات محطة مياه جزيرة الدهب ومحطة مياه القيراطيين بإوسيم بتكلفة تصل إلى 1،2 مليار جنيه.

جاءت تصريحات المحافظ خلال تفقده، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس حنفى محمد حنفى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، معدات الشركة من سيارات ولوادر وحفارات وشفاطات بتكلفة 150 مليون جنيه استعدادًا لفصل الشتاء ومواجهة الأمطار المتوقعة.

وأكد الدالى أن المحافظة استعدت جيدًا لمواجهة السيول وتم الانتهاء من تطهير 7 مخرات للسيول بالصف وأطفيح، كما تم إجراء تجربة عملية “محاكاة” بمشاركة كافة الجهات للتدريب على مواجهة السيول فور وقوعها ودور كل طرف، إعداد خطة لمواجهة تجمعات الأمطار بأحياء المحافظة بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق وتطهير بالوعات صرف المياه.

وأضاف المهندس حنفى محمد حنفى، أن المعدات الجديدة تتميز بأنها ذات تكنولوجيا حديثة وقادرة على التعامل مع مياه الأمطار والروبة وشفطها في وقت قصير، وتضم 70 معدة تشمل سيارات نقل وشفاطات مياه ولوادر حفار وبدلات لتصريف المياه.