محافظ الجيزة: انتظام عمل المخابز وتوافر السلع التموينية بقرية المعتمدية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن جميع المخابز بقرية المعتمدية تعمل بصفة منتظمة، وأنه تم تدعيم القرية بسيارتين تحمل أنابيب البوتاجاز ومواد تموينية، وتوافر جميع الحصص التموينية للقرية، وسيتم توفير ماكينتي صرف آلي متحرك لبنكي الأهلي ومصر لتقديم الخدمات المصرفية للقرية.

وكلف محافظ الجيزة كلًا من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد بالمرور ومتابعه قرية المعتمدية بمدينة كرداسة للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لفيروس كورونا حفاظًا على سلامه أهالى القرية وللوقوف على الحالة الصحية وتلبية الاحتياجات والاطمئنان على تقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية للأهالي القرية.

وتفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن قرية المعتمدية بنطاق مركز ومدينة كرداسة للاطمئنان على تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية لأهالي القرية، وقد تم التأكيد على أنه سيتم فتح مكتب بريد القرية من صباح الغد لتقديم جميع الخدمات البريدية للأهالي القرية.

كما اطمأن نائب المحافظ على انتظام العمل بالوحدة الصحية والعمل طوال الـ24 ساعة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لأهالي القرية وتوفير جميع أدوية الرعاية الأساسية داخل الوحدة الصحية.

ووجه نائب المحافظ بضرورة تنظيم التجمعات الخاصة بأصحاب المعاشات أثناء صرفهم لمستحقاتهم من مكتب البريد مع الاستعانة بالشباب المتطوعين لتنظيم المواطنين أمام مكتب البريد.

جاء ذلك أثناء اجتماع نائب المحافظ بمقر الوحدة المحلية لقرية المعتمدية مع المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء ياسر مدين رئيس المدينة ومدير إدارة التموين بالمدينة ومدير إدارة التضامن الاجتماعي بالمدينة.