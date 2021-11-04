محافظ الجيزة: الخط الرابع لمترو الأنفاق يبدأ من شارع الهرم إلى حي الأشجار بعدد 17 محطة (فيديو)

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن شارع الهرم له أهمية كبري لمواطني الجيزة وغلق الشارع ليس بجديد، حيث إنه يتم العمل في الشارع منذ عامين ماضيين.

وقال راشد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” على فضائية إم بي سي مصر، إنه كان لابد إيجاد محاور بديلة لشارع الهرم ومن هنا تم العمل على هذا الملف وكان هناك شارع محمد أنور السادات أو شارع ترسا سابقا.

وأضاف راشد أن القيادة السياسية وافقت على إنشاء محور محمد أنور السادات والموازين لشارع الهرم بطول 6 كيلو مترات ويبدأ من ترعة الزمر شرقا وينتهي في ترعة المنصورية غربا وهو بديل لشارع الهرم.

وتابع راشد أن الخط الرابع لمترو الأنفاق يمر من شارع الهرم وينتهي حتي حي الأشجار ويتضمن 17 محطة مترو أنفاق، وتم تسليم المحطات للشركات المنفذة بالتنسيق مع وزارة النقل.

وأوضح راشد أنه سيتم غلق الإتجاه القادم من الهرم إلي ميدان الجيزة وسيكون غلق كلي، والقادم من الجيزة إلي الهرم سيكون الطريق مفتوح وليس مغلق.