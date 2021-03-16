محافظ الجيزة : التعاقد مع شركة أمن ونظافة لحل أزمة حدائق الأهرام (فيديو)

تم الاتفاق على عدد من الإجراءات منها رفع القمامة من الأراضي الفضاء وإقامة سور لها

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، أنه عقد اجتماعا مع مجلس إدارة حدائق الأهرام ، وتم الاتفاق على عدد من الإجراءات منها رفع القمامة من الأراضي الفضاء وإقامة سور لها، مؤكدا أنه غير راض عن مظاهر المخالفات في حدائق الأهرام .

وقال محافظ الجيزة ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد، إنه تم الاتفاق على وجود شركة أمن محترفة من أجل منع التوك توك والباعة الجائلين.

واضاف راشد ، أنه كذلك تم الاتفاق مع شركة نظافة لجمع القمامة من المنازل وحتى يتم البدء في العمل سيتم تكثيف العمل من هيئة النظافة .

وتابع محافظ الجيزة ، أنه تم الاتفاق مع شركتي المياه والصرف الصحي لعمل الإصلاحات اللازمة في ظل عمل مشروعات لعمل 3 كباري مشاة على طريق الفيوم لعبور المواطنين بعد التوسعة الكبرى في الطريق وتم الاتفاق على رصف كل الطرق والشوارع داخل حدائق الأهرام.

وأشار إلى أن عدد السكان يصل إلى 80 ألف أسرة ولهم كل الحق في الاعتراض ، موضحا أنه خلال أسبوع سيتلقى تقارير عن العقود مع شركات النظافة والأمن.