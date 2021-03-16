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محافظ الجيزة : التعاقد مع شركة أمن ونظافة لحل أزمة حدائق الأهرام (فيديو)

تم الاتفاق على عدد من الإجراءات منها رفع القمامة من الأراضي الفضاء وإقامة سور لها
محمد مجدي 12:22 ص, الأربعاء, 17 مارس 21 12:22 ص, الأربعاء, 17 مارس 21

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، أنه عقد اجتماعا مع مجلس إدارة حدائق الأهرام ، وتم الاتفاق على عدد من الإجراءات منها رفع القمامة من الأراضي الفضاء وإقامة سور لها، مؤكدا أنه غير راض عن مظاهر المخالفات في حدائق الأهرام .

وقال محافظ الجيزة ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد، إنه تم الاتفاق على وجود شركة أمن محترفة من أجل منع التوك توك والباعة الجائلين.

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واضاف راشد ، أنه كذلك تم الاتفاق مع شركة نظافة لجمع القمامة من المنازل وحتى يتم البدء في العمل سيتم تكثيف العمل من هيئة النظافة .

وتابع محافظ الجيزة ، أنه تم الاتفاق مع شركتي المياه والصرف الصحي لعمل الإصلاحات اللازمة في ظل عمل مشروعات لعمل 3 كباري مشاة على طريق الفيوم لعبور المواطنين بعد التوسعة الكبرى في الطريق وتم الاتفاق على رصف كل الطرق والشوارع داخل حدائق الأهرام.

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وأشار إلى أن عدد السكان يصل إلى 80 ألف أسرة ولهم كل الحق في الاعتراض ، موضحا أنه خلال أسبوع سيتلقى تقارير عن العقود مع شركات النظافة والأمن.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

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