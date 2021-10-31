محافظ الجيزة: الانتهاء من تطوير كوبري مشاة المنيب

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن حي جنوب الجيزة أنهى تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري مشاه مترو المنيب بحي جنوب الجيزة، والذي يخدم أهالي مناطق الكونيسة والبكباشي والقصبجي والعمرانية، وذلك استكمالا لمخطط تطوير كباري المشاه.

وأضاف، يضاف الكوبري سالف الذكر إلى منظومة التطوير التي تم تنفيذها بكباري مشاه المطافى والمطحن والعمرانية أمام منطقة ابو هريره، حيث تواصل محافظة الجيزة مجهودات رفع كفاءة كباري المشاة بكافة الأحياء والمراكز لتيسير حركة تنقل المواطنين والتسهيل عليهم.

وكلف محافظ الحيزة حى جنوب بضرورة تخصيص ورديات عمل لمتابعه حاله النظافة بكباري المشاه على مدار اليوم وعدم السماح بتواجد المخلفات مع الاهتمام برفع كفاءة محيط الكباري من حيث أعمدة الإنارة ورفع أي مخلفات.

كما وجه برفع كافة الإشغالات من محيط الكباري لعدم إعاقة حركة المارة.

وشدد على ضرورة استكمال خطة تطوير ورفع كفاءة كباري المشاة بكافة قطاعات المحافظة للتسهيل على المواطنين.

وفي نفس السياق، تابع محافظ الجيزة مجهودات حي شمال الجيزة في تنفيذ الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي، حيث تم فرد طبقة الأسفلت بشارع بشتيل من أمام مسجد فلفل وجاري متابعة إستكمال تنفيذ باقي أعمال الخطة، لتقديم خدمات أفضل لمواطني شمال الجيزة.