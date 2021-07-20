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محافظ الجيزة: استنفار بجميع الوحدات المحلية لمواجهة البناء المخالف في العيد

الحالات التي تم ضبطها وإزالتها شملت قيام مركز ومدينة البدرشين بإزالة حالتي تعدٍ على الأرضي الزراعية
المال - خاص 4:36 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21 4:36 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21

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أكد محافظ الجيزة أحمد راشد الاستنفار لكافة الوحدات المحلية؛ لضبط أي أعمال للبناء المخالف، خلال إجازة عيد الأضحى، حيث تم ضبط وإزالة 14 حالة بناء مخالف حتى الآن، مشيرا إلى أنه لن يتم التهاون حيال أي مخالفة.

وذكرت المحافظة في بيان، اليوم أن الحالات التي تم ضبطها وإزالتها شملت قيام مركز ومدينة البدرشين بإزالة حالتي تعدٍ على الأرضي الزراعية الأولى بقرية أبو صير على طريق المريوطية عبارة عن سمل خرسانية وسور على مساحة 1650م2.

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وحالة ثانية بقرية العزيزية عبارة عن قواعد خرسانية على مساحة 3000م2 قبل استكمال أعمال البناء، وقد تمت الإزالة ورفع القواعد.

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بقلم المال - خاص

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