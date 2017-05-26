محافظ الجيزة: استعادة 43 ألف فدان أملاك دولة

أكد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، أن المحافظة نجحت خلال الفترة من 16 مايو وحتى أمس، في استرداد 43 ألف فدان من أراضي الدولة، وإزالة كافة أشكال ومظاهر التعديات عليها وتنفيذ القرارات الصادرة.

وأضاف الدالي، في تصريحات له عقب الاجتماع العاجل، الذي عقده -أمس- مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري الأملاك بأنحاء المحافظة أنه لن يسمح بأي تهاون أو تراخٍ في إزالة تعديات أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الأراضي ملك الدولة وحق أصيل للأجيال القادمة.

وأضاف أن الحملات مستمرة بصفة يومية بكل الأحياء والمراكز والمدن، مشيرًا إلى أنه لا أحد فوق القانون.

وطالب المحافظ من المسئولين وضع تصور للاستخدامات التي يمكن أن يتم تنفيذها بالأراضي التي يتم استعادتها لخدمة المواطن وأهالي الجيزة.

وأضاف أنه تم استعادة 6940 فدانًا من أملاك المحافظة وفدانين للسكة الحديد، و35 فدانًا للأوقاف، و30 فدانًا للري والصرف، و12520 فدانًا لوزارة الزراعة والهيئات التابعة لها، و166 فدانًا للآثار، و10 قراريط للطرق والكباري، و7500 فدان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و15710 فدان لوزارة الدفاع.