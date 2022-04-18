محافظ الجيزة: إقامة 3 منافذ جديدة لبيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة

قال اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة ، إن تم إقامة 3 منافذ جديدة لبيع الخضراوات والفاكهه، حيث تباع التجزئة بسعر الجملة، وذلك بأحياء الطالبية وبولاق الدكرور ومركز ومدينة الصف، موضحا بأنها تضم باكيات لبيع الخضراوات والفاكهة والسلع التموينية وياميش رمضان للجمهور (التجزئة بسعر الجملة)، ويضاف إلى ما سبق منفذ البيع الكائن بمقر سوق الجملة بالسادس من أكتوبر، كمرحلة أولى سوف يتم التوسع في إقامتها لضمان تحقيق نفع أكبر للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار اتخاذ محافظة الجيزة عددا من الخطوات في مجال إتاحة السلع التموينية وضبط أسعار الخضراوات والفاكهة للتيسير علي المواطنين.

وكلف راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتوسع في إقامه منافذ السلع والخضروات والفواكه بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير كافه احتياجات المواطنين بأسعار أقل من السعر السوقي.

وأكد محافظ الجيزة أنّ المنافذ الجديدة تأتي في إطار توسع المحافظة في إقامة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار، لافتا إلى أنّ غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أي شكاوى من المواطنين على مدار اليوم، بشأن أي غلاء في أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأي سلعة، ويتم التعامل الفوري معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية (35855722 – 35863004 – 35869193 – 35869371)، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام (01152860444 – 01016050453).