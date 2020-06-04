محافظ الجيزة: إزالة 7 عقارات مخالفة بالطالبية وبولاق والهرم وأوسيم والوراق (صور)

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن حملات إزالة مخالفات البناء مستمرة يوميا، مشيرا إلى أنه تم اليوم إزالة 7 عقارات مخالفة بأحياء الطالبية وبولاق والهرم والوراق ومراكز ومدن الحوامدية وأوسيم.

ولفت محافظ الجيزة إلى أنه تم البدء في إزالة 4 حالات بناء مخالف لعقارات مخالفة تصل مساحة كلا منها الى 150 م مربع بمركز ابو النمرس، مؤكدا انه تم ازالة عقارين مخالفين بشارع السنترال بحى بولاق الدكرور.

وأشار إلى انه تم ازالة برج تحت الانشاء بمنطقة عرب التل بمدينة الحوامدية، حيث تم بناؤه بالمخالفة على مساحة 600 م مربع وتمت أعمال الازالة حتى سطح الارض واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف: تم اصطحاب المخالفين من خلال الأجهزة الامنية الى أقسام الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد محافظ الجيزة ان مجهودات ازالة مخالفات البناء والتعديات بالمراكز والمدن تتم على قدم وساق، حيث تم تنفيذ ازالة لحالتين بناء مخالف تعديات على اراض املاك دولة ولاية الرى بمساحة 255 م مربع بناحية كفر عمار بمركز العياط.

إضافة إلى ازالة 4 حالات تعديات على مساحه 13 قيراط بمنطقة الشروة بالمنصورية بمركز منشأة القناطر، كما تم ازالة تعديات على مساحه 150 م مربع بقرية العزيزية بمركز البدرشين.

يذكر أن محافظة الجيزة قد قامت بإزالة 31 عقار مخالف على مدار اليومين الماضيين ليصل إجمالى العقارات التى تم إزالتها 38 عقاراً خلال شهر يونيو وتصل ارتفاعات البعض منها الى 12 دورا.