محافظ الجيزة: إزالة 55 حالة تعد على الأراضي الزراعية (صور)

شنت محافظة الجيزة حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم إزالة 55 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمراكز أبو النمرس والحوامدية ومنشأة القناطر والصف وأطفيح وأوسيم وكرداسة والبدرشين، مشيراً إلى أن الحملات متواصلة يومياً لإزالة كافة أوجه التعديات والمخالفات لفرض هيبة الدولة.

وأكد المحافظ أنه لا تصالح على أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية، مؤكداً على إزالة الأسوار والغرف والمنشآت والتعديات البنائية على الأراضي الزراعية مهما بلغ حجمها.

ولفت إلى أنه تمت إزالة 11 حالة تعد بمساحة 1080 م مربع بمنطقة الحوض الكبير بقرية ترسا بمركز أبوالنمرس وشملت التعديات أبنية خرسانية وعقارات مكونة من دور أرضي ومباني بالطوب الأبيض وأسوار وأعمدة وسملات كلها بنيت بالمخالفه على الأراضي الزراعية وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم إزاله 18 حالة تعد على أراضى زراعية وأملاك دولة بطريق 11 وأسوار بمساحة 1350 م مربع بشارع أرض الوحدة بأم خنان بمدينة الحوامدية.

وأوضح راشد أنه تم ازالة حالتي بناء مخالف على مساحة 550 م مربع بمركز البدرشين وإزالة غرف وتعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة حوض الميه وشنبارى بمركز أوسيم بمساحات تتراوح بين 30 إلى 120 م مربع بالإضافة إلى إزالة 16 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بقرى البرمبل ومسجد موسي بمركز أطفيح.

كما تم إزالة 3 حالات تعديات على أراضي زراعية بمنطقة أبو غالب على مساحة 700 م مربع بمركز منشأة القناطر، وإزالة تعديات على مساحة 6 قراريط بطريق ترعة الشرف بكفر حكيم بكرداسة، وفى مركز ومدينة الصف تم ازالة تعديات على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحليه بالشوبك الشرقي والتى شملت أدوار أرضي وأعمدة.

أحمد راشد: إزالة سلالم خارجة عن خط التنظيم بعقار بشارع مصدق

وفى حى الهرم، قال محافظ الجيزة إنه تم إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بشارع كعبيش بالثلاث طوابق بشارع فيصل وإزالة سلالم خارجة عن خط التنظيم بعقار بشارع مصدق بحي الدقي.

كما تم إزالة عقار مخالف مكون من 3 أدوار بجوار محور الضبعة بجزيرة محمد بحى الوراق، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من إزالة برج مخالف مكون من 12 دور على مساحة 300 م مربع بشارع الانوار بالمريوطية بحى الطالبية كما تم البدء فى إزالة عقار مخالف بشارع شبيطة بخاتم المرسلين بحى الطالبية.