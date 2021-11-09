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محافظ الجيزة: إزالة 40 حالة تعد على أراض زراعية

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها
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محمود محسن 5:46 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21 5:46 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

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قال أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة تمكنت من إزالة 40 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، بمراكز منشأة القناطر، والصف، وأطفيح، والحوامدية، والعياط، وأوسيم.

وكلف راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصله مجهودات متابعة ورصد أي حالات للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها علي الفور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن أعمال إزالة التعديات شملت قيام مركز ومدينة منشأة القناطر، بإزالة 25 حالة تعديات علي أراض زراعية بالبناء المخالف، شملت إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية بهرمس، على مساحة فدان و4200 متر مربع تقريباً.

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وأوضح أنه بالإضافة إلى إزالة 10 حالات بمساحة 2 فدان وقيراط، بقرية بني سلامة، وإزالة تعديات على أرض زراعية بقرية أبو غالب عبارة عن الشروع فى بناء مبنى به 3 محلات بالطوب الأبيض والبلوك، وتم إزالته، كما تم إزالة حالتين بقرية وردان على مساحة 305 م مربع.

وفي مركز ومدينة أطفيح تم إزالة 5 حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بقريتي الكدايه والقبابات.

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كما قامت مدينة الحوامدية بإزالة 3 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بمساحه 1750 م مربع وجاري الاستكمال.

وقام مركز ومدينة الصف بإزالة تعديات بالبلوك الأبيض علي ارتفاع 3 أمتار بطول 20 م بالوحدة المحلية بالأقواز مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقام مركز العياط بإزالة 3 حالات تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمساحة 435 م مربع بقري برنشت والبليدة، وتمت الإزالة بالكامل.

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ويضاف إلى ما سبق قيام مركز أوسيم بإزالة تعديات على أراضي زراعية بعزبة الأبعدية.

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بقلم محمود محسن

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