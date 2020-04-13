محافظ الجيزة : إزالة 25 عقارًا مخالفًا متعديًا على حرم محور الضبعة بالوراق (صور)

المحافظ يطالب المواطنين بعدم شراء وحدات سكنية في المباني المخالفة حفاظًا على أموالهم وأرواحهم

قاد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ويرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ميدانياً أعمال إزالة 25 عقاراً تمت إقامتها بالمخالفة بدون ترخيص بجوار حرم ومطالع محور الضبعة بنطاق عزبة الخلايفة بحي الوراق بالتنسيق مع وزارة الداخلية وحضور مدير أمن الجيزة والاجهزة المعنية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية وفرض هيبة الدولة، وعدم استغلال بعض المواطنين لظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأعلن وزير التنمية المحلية عن نجاح الدولة في استرداد 2 مليون متر مربع من أراضي أملاك الدولة بكافة المحافظات بعد التعدي عليها من بعض المواطنين بالبناء والزراعة.

وقال شعراوي إن المحافظين يتابعون على مدار الساعة الجهود التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لأعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم وقوة لمحاولات بعض المواطنين لإستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات.

وأكد شعراوى أن الدولة لن تسمح لأحد باستغلال الظروف الحالية أثناء تطبيقها الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وفرض حظر التجوال والتعدي علي أراضي وأملاك الدولة بصورة فورية وفرض هيبتها وترسيخ سيادة القانون.

وقال وزير التنمية المحلية إن أجهزة الدولة المعنية لن تسمح بأي محاولات لعرقلة جهود المحافظات لتنفيذ إزالة كل التعديات وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية التي نص عليها القانون وظبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها.

وزير التنمية المحلية: إزالة 300 حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة خلال 24 ساعة

وأضاف شعراوي أنه تلقي تقريراً من غرفة العمليات المركزية بالوزارة حول جهود المحافظات خلال الـ24 ساعة الأخيرة لحملات إزالة التعديات والمخالفات، والتي أسفرت عن إزالة 300 حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى 1150 حالة واسترداد حوالي 2 مليون متر مربع وإزالة 51 حالة تعديات بالزراعة ليصل اجمالي ما تم استرداده حوالي 757 من أملاك الدولة بالمحافظات.

كما تمت إزالة 127 حالة لمخالفات البناء ليصل الإجمالى إلى 2977 حالة بإجمالي 83 ألف متر مربع، و600 حالة إزالة لتعديات وبناء علي الأراضي الزراعية ليصل الإجمالى إلى 3400 حالة إزالة وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

وشدد شعراوي على أنه لا تهاون في التصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء علي املاك الدولة والاراضي الزراعية أو البناء المخالف، لافتاً الي أن حق الوطن والشعب لن يضيع ولا تساهل في مواجهة أي محاولات للتعدي علي أملاك الدولة والاراضي الزراعية.

وطالب وزير التنمية المحلية خلال متابعته أعمال الإزالة بضرورة توفير كمامات طبية للعاملين في الازالات حفاظاً على سلامتهم.

راشد: استغل المخالفين انشغال الدولة بتنفيذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا

ومن جانبه، أكد محافظ الجيزة أن العقارات الجاري إزالتها متعدية على حرم المحور، حيث استغل المخالفون انشغال الدولة بتنفيذ الاجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا وقاموا بالبناء، مشيرا إلى أنه سيتم محو العقارات بالكامل وإزالتها حتى سطح الأرض لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة.

لافتا إلى أنه تم الدفع بمعدات إضافية إلى جانب الاستعانة بمعدات (الجاك هامر) لإنجاز عمليات الإزالة حيث تصل اطوال بعض العقارات إلي 8 أدوار.

وأوضح راشد أن المحافظة مستمرة في محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مؤكدا انه مهما بلغ حجم المخالفة سيتم إزالتها، مناشدا مواطني المحافظة بعدم شراء وحدات سكنية في المباني المخالفة حفاظا على أموالهم وأرواحهم.

وأكد محافظ الجيزة التعاون مع مديرية الأمن في ردع المخالفين وترسيخ هيبة الدولة، حيث لن يتم السماح باستغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتكاب مخالفات لتحقيق مكاسب مادية وتربح غير مشروع.

يذكر أن حضر أعمال الإزالة اللواء طارق مرزوق مدير امن الجيزة واللواء علاء بدران السكرتير العام ورئيس حي الوراق.