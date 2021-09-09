محافظ الجيزة: إزالة 23 حالة بناء مخالف على أملاك الدولة

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن أجهزة المحافظة أزالت 23 حالة بناء مخالف وتعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة في أماكن متفرقة، لافنا إلى أن أجهزة المحافظة تواصل إجراء المتابعات الميدانية وضبط مخالفات البناء والقضاء على ظاهرة التعدى علي أملاك الدولة والأراضى الزراعية.. ووجه راشد بعدم السماح بالبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأزال مركز ومدينة منشاة القناطر 6 حالات بناء مخالف عبارة عن جمالون على مساحة 2500 م2 بمنطقة الحاجر بابو غالب، وبناء علي مساحات 30 م2 و300 م2 بالمنصورية، و3 حالات بزمام قريه بني سلامة عبارة عن سور بالبلوك الابيض على مساحه 3000 متر مربع تحت الانشاء وسلم متعدى على الطريق العام، وبناء بالطوب الاحمر والأسمنت على مساحه 250 متر مربع بمنطقه القاهرة وقد تم ازالة جميع المخالفات.

وبنطاق مركز العياط، ذكر محافظ الجيزة أن تم إزالة حالتي بناء مخالف الأولى بقرية الرقة الغربية بالقطوري عبارة عن تعد على أراضى زراعية على مساحة 350 م2، والأخرى بناء مخالف على مساحة 120 م2 بكفر الضبعى ببرنشت.

وتمكن مركز ومدينة البدرشين من إزالة 4 حالات بناء مخالف بأبو رجوان عبارة عن منزل على أراضى أملاك دولة على مساحة 175 م2، وسور بالبلوك بطول 1000 م، وسور أخر بطول 200 م، وحجرة بالبلوك على مساحة 20 م2 لتعديها على الطريق العام، بالإضافة إلى إزالة سلم خاص بأحد العقارات بقرية البراجيل بأوسيم لتعدية على الطريق العام.

4 حالات إزالة في مدينة أبو النمرس

وأضاف محافظ الجيزة أن مركز ومدينة أبو النمرس قام بإزالة 4 حالات شملت 10 غرف على مساحة 250 م2 وسور بطول 100 م (إسطبل خيول) بطريق الشبرامنتية بشبرامنت، وسور بطول 80 م بنزلة الأشطر وسور خشب بطول 60 م بشارع الشلايش.

وقام مركز الواحات البحرية بإزالة فورية في المهد لتعدي بالبناء علي أرض أملاك الدولة علي مساحة 450 م2 بمنطقة الدائري بقرية منديشة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

وفي أحياء المحافظة تم إزالة حالتى بناء مخالف بجنوب الجيزة عبارة عن جمالون بشارع الأنوار ومبنى مخالف بشارع الفخرانى بالإضافة إلى إزالة حالتي بناء مخالف ببولاق الدكرور شملت حوائط بالعقارين 88 شارع طه على حسن من ناهيا وشارع العمدة.

كما تم إيقاف أعمال تعلية بأحد العقارات بشارع ناصر من ترعة الزمر نصر الدين بحى العمرانية.

وشهدت جميع المخالفات التعامل الحازم من قبل الوحدات المحلية وتنفيذ أعمال الإزالة للمخالفات ومصادرة معدات وأدوات ومواد البناء وإيداعها مخازن المدن والأحياء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.