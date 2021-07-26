محافظ الجيزة : إزالة 16 حالة بناء مخالف عقب إجازة عيد الأضحى

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عدم التهاون حيال أية مخالفة تقام وإزالتها على الفور، مشيرًا إلى أنه تم ضبط وإزالة 16 حالة بناء مخالف عقب إجازة عيد الأضحى المبارك من خلال المتابعات الميدانية التي أجرتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمراكز. وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإجراء المتابعات الميدانية اليومية للتأكد من عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.

وقام مركز أطفيح بإزالة 5 حالات بناء مخالف بالوحدات المحلية بالبرمبل والصالحية ومنشأة سليمان تتراوح مساحاتها بين 70 و100 و150 م2 وتم ضبط المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.

كما قام مركز منشأة القناطر بإزالة مخالفة بناء حوائط تتعدى على الطريق العام بقرية الجلاتمة، وضبط حالة تعدٍّ بالقيام بصب سقف الدور الأرضي لعقار مخالف يتم إنشاؤه على مساحة 135 م2 بالوحدة المحلية في أبو غالب، وقد تمت إزالته فى المهد ومصادرة المعدات المستخدمة.

كما قام مركز أبو النمرس بإزالة غرف من الطوب الأبيض وأسوار مقامة بالمخالفة تحت أبراج الضغط العالى بمنطقة حوض العشرية في قرية ترسا، بالإضافة إلى فكّ شدة خشبية وتكسير سقف على مساحة 80 م2 تم إقامتها دون ترخيص بمنطقة نزلة الأشطر.

وقام مركز الواحات البحرية بإزالة فورية فى المهد لتعدٍّ على أراضي أملاك الدولة بمدينة الباويطى على مساحة 160 م2 وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم إزالة حالة تعدٍّ فى المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 150 م2 بقرية كفر زهران بمركز البدرشين، وإزالة حالتي بناء مخالف لأسوار وبوابات حديدية وغرفتين بالطوب الأبيض فى الوحدة المحلية بالزيدية بمركز أوسيم.

يضاف إلى ما سبق إزالة حاله تعدٍّ على أراضى زراعية بالبناء المخالف بالوحدة المحلية ببرنشت بمركز العياط، كما تم إزالة حالتيْ بناء مخالف دون ترخيص بقرية غمازة الصغرى في مركز الصف.

وفى حى جنوب الجيزة تم ضبط أعمال بناء أسوار بالمخالفة بعقار في منطقة المنيب، وتم إزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.